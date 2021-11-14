SOGO復興週年慶期間快閃！輕珠寶ARTISMI首間實體店

SOGO百貨的週年慶無疑是許多人心目中最重要的購物季，而今年在台北SOGO週年慶期間，一直以來以工作室預約制為主的台灣設計師輕珠寶品牌ARTISMI，歡慶4週年首度開設實體快閃店，自即日起11月16日止，於台北SOGO復興館5樓，除了有百貨週年折扣優惠，此次更推出快閃店專屬典藏禮盒，特選兩款可多重戴法的輕珠寶，是CP值超高的入門組；為更多想要體驗輕珠寶的消費者熱是這個台灣設計師品牌，快閃店特地設立降低入手單品門檻的耳飾專區，全櫃正價商品更可享滿5,000現折500的優惠。

ARTISMI設計總監Claire依台灣女生配戴習慣量身打造，以「知性」與「浪漫」兩種不同個性為主題，設計搭配兩套快閃店專屬輕珠寶耳環組合，挑戰珠寶配戴的多重可能性。「知性」組合精選日本Akoya海水珍珠耳環，除了單獨配戴，還可搭配花瓣或是星星兩種不同底座，呈現不同的風格。「浪漫」組合以金屬細線為主，精選兩款耳飾，可以將耳後束換搭成細線配件，一秒升級成華麗耳環。