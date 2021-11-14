受惠降溫　SOGO周慶戶外、機能服飾成長3成

遠東SOGO週年慶開打四天以來，天氣持續濕冷，同時疫情雖穩定，但仍無法出國，促使國旅及戶外運動用品需求大增，其中大容量的登山背包及二合一機能服飾可隨天氣變化自由穿搭最受青睞，受惠降溫因此帶動戶外用品區整體業績3成成長。

遠東SOGO指出，周慶消費者只囤美妝還不夠，民生用品更要趁此時一起購，近期物價飆漲，經濟部長王美花表示將找通路設置「平價商品專區」，讓消費者可選購平價又優質的產品，但消費者反應永遠比政府快，早就嗅到來SOGO周慶超市採購民生物資最抗漲。

遠東SOGO表示，觀察消費者在SOGO忠孝超市搶購的商品以料理必備的食用油、醬油為主，幾乎每人都是以箱為單位來採購，許多消費者也大量採購各式咖啡，顯然受到連鎖咖啡醞釀漲價的影響，趁著週慶超市咖啡買一送一的優惠，超前部屬便宜購入；SOGO表示今年週慶以來4天內，整體咖啡售出超過10000罐。

遠東SOGO也說，今年入秋氣溫較低，許多火鍋湯包、火鍋料也是消費者周慶採購的重點。經過近兩年疫情的洗禮，許多家庭都備有額外的冷凍庫，所以周慶折扣的進口生鮮也是消費者囤貨的重點。今年中島水產的海鮮箱購組，銷售爆量，迄今業績已較去年成長一倍，復興館食尚美味也是主婦好幫手，眾多熟食直接帶著走也是民眾心頭好，週慶期間熟食區也有近2成成長。