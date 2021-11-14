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超豪華時尚明星陣容演出！香奈兒耶誕形象送禮無失手

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
香奈兒發布最新佳節形象視覺「GIVE WONDER, GIVE CHANEL」。圖／香奈兒提供
香奈兒發布最新佳節形象視覺「GIVE WONDER, GIVE CHANEL」。圖／香奈兒提供

香奈兒發布最新佳節形象視覺「GIVE WONDER, GIVE CHANEL」，由當紅國際超模Amar Akway、Giedre Dukauskaite、Mika Schneider、演員Djebril Zonga、品牌大使女演員Alma Jodorowsky和法國音樂家Sébastien Tellier共同演繹，夢幻時尚陣容詮釋品牌COCO CRUSH、CAMÉLIA、SOUS LE SIGNE DU LION、J12、PREMIÈRE及BOY·FRIEND系列珠寶與腕表，傳遞佳節送禮的溫暖與歡樂氣氛。

而這次除了最具代表性、送禮100%絕不失手的雋永經典，CHANEL以「Matelassé」菱格紋圖騰為靈感而創作的COCO CRUSH高級珠寶系列，也在年底前推出全新的圈式耳環新作，融合18K白金與品牌獨門的Beige米色金，在年輕時髦而搭配性高的圓圈耳環上，以精緻的金雕裝飾辨識度高的菱格紋圖騰，雙色金質的結合大大提升了單品的搭配度，在貴氣與活潑之間達到完美平衡，為2015年誕生的COCO CRUSH系列注入豐富樣貌。

BOY·FRIEND腕表大型款，18K Beige米色金、手上鍊機械機芯，53萬7,000元。圖／香奈兒提供
BOY·FRIEND腕表大型款，18K Beige米色金、手上鍊機械機芯，53萬7,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH圈式耳環，18K白金與Beige米色金，約24萬4,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH圈式耳環，18K白金與Beige米色金，約24萬4,000元。圖／香奈兒提供
山茶花造型的BOUTON DE CAMÉLIA耳環，18K黃金鑲嵌鑽石，約33萬3,000元。圖／香奈兒提供
山茶花造型的BOUTON DE CAMÉLIA耳環，18K黃金鑲嵌鑽石，約33萬3,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒發布最新佳節形象視覺「GIVE WONDER, GIVE CHANEL」。圖／香奈兒提供
香奈兒發布最新佳節形象視覺「GIVE WONDER, GIVE CHANEL」。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH圈式耳環，18K白金與Beige米色金，約24萬4,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH圈式耳環，18K白金與Beige米色金，約24萬4,000元。圖／香奈兒提供
J12腕表，38毫米黑色高抗磨陶瓷搭配精鋼表殼、Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，21萬9,000元。圖／香奈兒提供
J12腕表，38毫米黑色高抗磨陶瓷搭配精鋼表殼、Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，21萬9,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒發布最新佳節形象視覺「GIVE WONDER, GIVE CHANEL」。圖／香奈兒提供
香奈兒發布最新佳節形象視覺「GIVE WONDER, GIVE CHANEL」。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH手環，18K白金鑲嵌鑽石，37萬1,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH手環，18K白金鑲嵌鑽石，37萬1,000元。圖／香奈兒提供
SOUS LE SIGNE DU LION胸針，18K黃金鑲嵌鑽石，75萬7,000元。圖／香奈兒提供
SOUS LE SIGNE DU LION胸針，18K黃金鑲嵌鑽石，75萬7,000元。圖／香奈兒提供
突破傳統貴重珠寶的材質與樣式的ULTRA高級珠寶系列，與J12腕表同樣採用高抗磨陶瓷，結合白K金及鑽石。18K白金及白色高抗磨陶瓷鑲嵌鑽石，16萬5,000元；18K白金及黑色高抗磨陶瓷，78,000元。圖／香奈兒提供
突破傳統貴重珠寶的材質與樣式的ULTRA高級珠寶系列，與J12腕表同樣採用高抗磨陶瓷，結合白K金及鑽石。18K白金及白色高抗磨陶瓷鑲嵌鑽石，16萬5,000元；18K白金及黑色高抗磨陶瓷，78,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒發布最新佳節形象視覺「GIVE WONDER, GIVE CHANEL」。圖／香奈兒提供
香奈兒發布最新佳節形象視覺「GIVE WONDER, GIVE CHANEL」。圖／香奈兒提供
BOUTON DE CAMÉLIA項鍊，18K黃金鑲嵌鑽石，19萬5,000元。圖／香奈兒提供
BOUTON DE CAMÉLIA項鍊，18K黃金鑲嵌鑽石，19萬5,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒發布最新佳節形象視覺「GIVE WONDER, GIVE CHANEL」。圖／香奈兒提供
香奈兒發布最新佳節形象視覺「GIVE WONDER, GIVE CHANEL」。圖／香奈兒提供

品牌 珠寶 法國

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