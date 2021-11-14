超豪華時尚明星陣容演出！香奈兒耶誕形象送禮無失手
香奈兒發布最新佳節形象視覺「GIVE WONDER, GIVE CHANEL」，由當紅國際超模Amar Akway、Giedre Dukauskaite、Mika Schneider、演員Djebril Zonga、品牌大使女演員Alma Jodorowsky和法國音樂家Sébastien Tellier共同演繹，夢幻時尚陣容詮釋品牌COCO CRUSH、CAMÉLIA、SOUS LE SIGNE DU LION、J12、PREMIÈRE及BOY·FRIEND系列珠寶與腕表，傳遞佳節送禮的溫暖與歡樂氣氛。
而這次除了最具代表性、送禮100%絕不失手的雋永經典，CHANEL以「Matelassé」菱格紋圖騰為靈感而創作的COCO CRUSH高級珠寶系列，也在年底前推出全新的圈式耳環新作，融合18K白金與品牌獨門的Beige米色金，在年輕時髦而搭配性高的圓圈耳環上，以精緻的金雕裝飾辨識度高的菱格紋圖騰，雙色金質的結合大大提升了單品的搭配度，在貴氣與活潑之間達到完美平衡，為2015年誕生的COCO CRUSH系列注入豐富樣貌。
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