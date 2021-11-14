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一種葡萄、兩樣詮釋 雲霧之灣首度兩款白蘇維濃齊發

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
紐西蘭雲霧之灣酒廠，首度同時發表同為白蘇維濃葡萄品種的「2019 年份Te Koko蒂蔻蔻白酒」（左）與「2021年份白蘇維濃白酒」。圖／酩悅軒尼詩提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
紐西蘭雲霧之灣酒廠，首度同時發表同為白蘇維濃葡萄品種的「2019 年份Te Koko蒂蔻蔻白酒」（左）與「2021年份白蘇維濃白酒」。圖／酩悅軒尼詩提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

享譽國際的紐西蘭雲霧之灣（Cloudy Bay）酒廠，首度同時發表同為白蘇維濃葡萄品種的「2019年份Te Koko蒂蔻蔻白酒」與「2021年份白蘇維濃白酒」，讓同一個葡萄品種，透過不同釀造方式，展現出雲霧之灣的獨特風土，以及釀酒團隊的製酒哲學與精神。

兩款佳釀皆產自產量稀少，但生長環境優異的年份。「2021年份白蘇維濃白酒」極富於表現力，活力十足且味道豐富。「2019年份Te Koko蒂蔻蔻白酒」則沈穩耐飲、風味細緻，豐富層次值得玩味。

雲霧之灣總經理沈暘表示，同時發佈兩款年份的佳釀，是雲霧之灣展示其品牌理念的絕佳機會。「雲霧之灣追求品質而產量，證明這兩款葡萄酒的價值。每一款佳釀都是獨特的，真切地反映了酒莊風土。」

「2021年份白蘇維濃白酒」雖產量減少，但卻發展出了夢幻般的果實，葡萄藤皆充分發展風味，反而造就了高水準的果實品質。「2021年份白蘇維濃白酒」芳香和富有醇厚風味及口感，呈現個性奔放、活力和濃郁酒體，充分表現成熟的百香果味、白桃和淡雅的萊姆香氣，味蕾間展現出集中而濃郁與熱帶風味，伴隨著油桃和花香。鹽鹹風味帶來結構感，而百香果和充滿活力的柑橘酸度帶來平衡，引人入勝。

而睽違兩年的「2019年份Te Koko蒂蔻蔻白酒」，來自不同的4塊葡萄園地塊，由天然酵母發酵並轉入與法國橡木桶中熟成，精雕細琢的完美葡萄酒液對葡萄栽培師約翰·弗拉納根（John Flanagan）來說，正是專注和追求完美的終極考驗。

正因為2019年份Te Koko成熟條件空前絕後，造就成熟風味與酸度的絕佳平衡，並以深奧微妙的複雜層次，領出柑橘、帶核水果以及木質調煙燻的鹹鮮味，充滿活力的酸度與清新感相互平衡，像雲霧之灣的浪潮，優雅地拖曳出動人的餘韻，心領神會雲霧之灣釀造白蘇維濃的初衷。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「2019 年份Te Koko蒂蔻蔻白酒」建議零售價2,140元。圖／酩悅軒尼詩提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「2019 年份Te Koko蒂蔻蔻白酒」建議零售價2,140元。圖／酩悅軒尼詩提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「2021年份白蘇維濃白酒」建議零售價1,320元。圖／酩悅軒尼詩提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「2021年份白蘇維濃白酒」建議零售價1,320元。圖／酩悅軒尼詩提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

葡萄酒 柑橘 紐西蘭

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