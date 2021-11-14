送東泉辣醬米糕、小豬包！王品「丰禾台菜」插旗台中

王品集團旗下的台菜餐廳「丰禾台式小館」，自11月13日進駐台中，開設品牌第3間門市，並且限時推出台中限定的「丰泉風味米糕（東泉辣椒醬風味）」。為慶祝開幕，11月14日、20日、21日於指定時段用餐，可免費招待超Q喜相芋小豬包；參與打卡評論，就可加贈丰泉風味米糕、糖醋雞、炸湯圓，以及價值550元的「丰禾起家雞（大）」招待券。

「丰禾台式小館」以傳統在地食材，透過「大菜小做、小吃升級」的概念，推出一系列家鄉味台菜，也獲得經濟部商業司所舉辦的「全台十二大傳承臺菜餐廳」之肯定。店內提供有脆皮肥腸、魷魚螺肉蒜、丰禾起家雞、古早味滷豬腳、等菜色，並提供每人239～259元的「丰盛個人餐」，還有二人相伴桌、四人歡聚桌、六人大辦桌等不同用餐方案，平均客單價450元起。