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送東泉辣醬米糕、小豬包！王品「丰禾台菜」插旗台中
王品集團旗下的台菜餐廳「丰禾台式小館」，自11月13日進駐台中，開設品牌第3間門市，並且限時推出台中限定的「丰泉風味米糕（東泉辣椒醬風味）」。為慶祝開幕，11月14日、20日、21日於指定時段用餐，可免費招待超Q喜相芋小豬包；參與打卡評論，就可加贈丰泉風味米糕、糖醋雞、炸湯圓，以及價值550元的「丰禾起家雞（大）」招待券。
「丰禾台式小館」以傳統在地食材，透過「大菜小做、小吃升級」的概念，推出一系列家鄉味台菜，也獲得經濟部商業司所舉辦的「全台十二大傳承臺菜餐廳」之肯定。店內提供有脆皮肥腸、魷魚螺肉蒜、丰禾起家雞、古早味滷豬腳、等菜色，並提供每人239～259元的「丰盛個人餐」，還有二人相伴桌、四人歡聚桌、六人大辦桌等不同用餐方案，平均客單價450元起。
甫於11月13日開幕的「丰禾台式小館台中店」是全台第3家門市，位於台中文心崇德捷運站旁，占地60坪，設70席。為慶祝新店開幕，包括11月14日、20日、21日，店內推出台中限定的「丰泉風味米糕」，特別使用台中代表性的東泉辣椒醬搭配招牌米糕上桌。活動日期間內的12:30、晚上18:30用餐，每人可招待「喜相芋小豬包」，內用消費並參與打卡評論，還可免費獲得包括丰泉風味米糕、糖醋雞及炸湯圓的「入厝三寶」，再贈當家招牌「丰禾起家雞（大）」招待券。
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