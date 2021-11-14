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耗2年培育大立菊！ 士林官邸菊展11月26日登場
台北秋季最大花展「士林官邸菊展」將在11月26日隆重登場，進行為期17天的展期，北市公園處表示，今年主題為「菊來運轉」，將展出耗時2年培育的大立菊、造型菊及各式菊花。除實體花展外，因應疫情也推出線上花展、國際線上音樂會、歡樂親子劇、IG實境解謎活動。
「士林官邸菊展」花展將從11月26日至12月12日，活動為期17天，今年將以大立菊、造型菊花、大菊、小菊及菊科草花的展出洗禮，療癒民眾身心、忘掉疫情帶來的煩憂。
其中大立菊及造型菊為公園處耗時將近2年時間培育而成，公園處長黃淑如表示，今年搭配主題，讓民眾可看到轉動的大立菊及造型菊，無死角及近距離欣賞單株百朵千朵大立菊的風采。
園藝管理所主任賀綺華補充，今年因應疫情也推出線上花展，民眾可使用「雲端虛擬實境」進行線上賞花，還有國際線上音樂會、歡樂親子劇、IG實境解謎活動等線上活動。
活動期間也邀請周邊商家提供優惠參與，讓參觀菊展的民眾，一次出遊即可擁有美景、美食雙重享受。想要前往觀賞民眾，除自行開車外，也可搭乘捷運至士林站2號出口，步行約10分鐘即可抵達。
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