大師兄「銷魂雞皮」開賣！3家「超開胃零嘴」享69折起

氣溫日益漸涼的冬天，正是適合窩在家裡、大啖零食的時刻！本季「大師兄」以十餘種藥材熬製的銷魂辣油為調味，搭配上國產雞皮，推出「大師兄銷魂酥脆雞皮」，滿足重口味的零食控。另外來自泰國的「Mag Mag 還魂梅」也與「快車肉乾」合作，推出蜜餞搭配肉乾的台泰零食優惠組。至於主打爆米花的「Magi Planet星球工坊」應景推出冬季限定的「杏仁可可太妃爆米花」，為舌尖帶來香甜的享受。

【大師兄銷魂麵舖】

以銷魂拌麵為招牌的「大師兄」，本次全新推出「銷魂酥脆雞皮」，選用當日現宰台灣國產體溫雞雞皮為主角，以二次油炸的工法帶來酥脆、少油的口感，再搭配上以銷魂辣油製作而成的辣粉，為冬季帶來迷人又暖身的辛辣香氣，不論是下午點心或是宵夜解饞皆合宜，更可直接作為下酒小點。每包採90公克大包裝，號稱是其他品牌的3倍份量，每包原價209元，嘗鮮優惠價159元，自即日起於官網、電商平台開始販售。

【Mag Mag 還魂梅×快車肉乾】

被航空公司頭等艙、五星飯店選為貴賓接待零食的「Mag Mag 還魂梅」，本次攜手本土的「快車肉乾」，自11月起推出一系列優惠活動。至11月15日前，在快車肉乾指定電商通路消費就送還魂梅獨享包，滿額888再贈天后辣梅1包。11月15日至11月26日期間，還推出2套搭配組合，「超值天王天后組」內含特厚蜜汁肉乾、新鮮魷魚片、天后辣梅，特價396元（69折）；「超值還魂肉乾組」包括有杏仁香脆肉紙、人氣蜜汁肉乾、泰式檸檬辣味肉乾、元氣條、Mag Mag 還魂梅，特價489元（69折）。

【Magi Planet星球工坊】