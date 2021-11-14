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全國百號油畫大展港藝中心登場 「坐看雲起」獲首獎

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
有家長趁假日帶小朋友到台中市港藝中心欣賞全國百號油畫大展。圖／台中市港區藝術中心提供
有家長趁假日帶小朋友到台中市港藝中心欣賞全國百號油畫大展。圖／台中市港區藝術中心提供

台中市政府文化局主辦的第20屆全國百號油畫大展即日起在台中市港區藝術中心登場，共有93件來自全國傑出藝術家的百號油畫作品參展，這屆徵件首獎由李宏泰的「坐看雲起#3」作品獲得，第二、三名分別為郭書瑜的「美滿人生」和黃輝坪的「盼」，展現油畫創作的豐沛能量與多元面貌。

第20屆全國百號油畫大展，即日起到明年1月2日(周日)，在港區藝術中心展覽室A展出，台中市文化局副局長曾能汀表示，台中市藝文風氣鼎盛，各領域藝術家出類拔萃，今年邁入第20屆的全國百號油畫大展，除了每年邀請油畫先進提供近年代表作品參展，並透過公開徵件廣邀全國油畫創作者參賽，多年來已成為全國藝術界相互觀摩交流及藝術傳承的年度盛事。

這屆評審委員召集人吳隆榮指出，今年徵件共有127件作品參賽，由9位藝術專業學者組成評審團，初審階段有49件作品脫穎而出，最後再經複審評選出第一、二、三名、優選9名及入選37名。

獲頒首獎的李宏泰作品「坐看雲起#3」，運用黑色塊面與線條疊襯交錯，以日式拉門區隔出芭蕉葉門障後的空間，越過中景枯山水，再延展出遠方的冬雪盛景，蘊含著超越現實中的不完美、追尋樂活人生的鮮明意象。

吳隆榮表示，第二名郭書瑜的「美滿人生」，以行事曆的白線方格裹覆著變形的軀體，描繪在面對高效率強度下妥協圓滿的人生樣態，寓意深刻，引人遐思。第三名黃輝坪的「盼」，描繪在疫情肆虐和無情戰火下，一位母親悲傷凝視著襁褓中的嬰兒，和依偎身旁的三個女孩期待度過艱難的處境，將宗教情懷及時事背景融入作品，令人動容。

「第20屆全國百號油畫大展」在台中市港藝中心登場，李宏泰以作品「坐看雲起#3」獲得第一名。圖／台中市港區藝術中心提供
「第20屆全國百號油畫大展」在台中市港藝中心登場，李宏泰以作品「坐看雲起#3」獲得第一名。圖／台中市港區藝術中心提供

台中市 文化局 藝術家

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