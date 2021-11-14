宋江化身人間「胸」器秀卡地亞 真人化身3D虛擬版

南韓鮮肉男星宋江去年因演出多檔話題韓劇在全亞洲爆紅，超高顏值與完美比例的身材，加上出色的表演，成為最受矚目的新星，也成為許多精品品牌亟欲合作的對象。去年將他一舉推上一線紅星的作品之一包括主演的Netflix原創「Sweet Home」，雖然傳出辭演第二季的消息讓粉絲相當失望，不過檔期滿滿的他，正在拍攝與「浪漫喜劇女王」朴敏英合作JTBC新劇「氣象局的人們：社內戀愛殘酷史」，預計將於2022上檔，已經成為最受期待的年度新番之一。

近日宋江登上南韓時尚雜誌「W Korea」的封面，以結實臂膀與胸膛大秀精品卡地亞（CARTIER）的最新CLASH DE CARTIER珠寶。這個卡地亞在2019年剛推出的原創設計，充滿摩登魅力細看融入許多經典元素，採用貴金屬強調作品的銳利線條，卻又帶出幾何設計的柔和優雅，彰顯作品剛柔並濟的獨特風格。宋江也嘗試了拍攝全新的3D網路檢視模型，彷彿將真人動畫化，算是將擁有「撕漫」外型的宋江送回虛擬世界，雖然技術還有進步空間，就留言看來粉絲還是非常熱烈買單。 南韓鮮肉男星宋江配戴卡地亞珠寶鐘表拍攝南韓時尚雜誌「W Korea」。圖／摘自IG @wkorea 南韓鮮肉男星宋江配戴卡地亞珠寶鐘表拍攝南韓時尚雜誌「W Korea」。圖／摘自IG @wkorea CLASH DE CARTIER戒指中型款，鍍銠18K白K金，10萬7,000 CLASH DE CARTIER系列手環小型款，鍍銠18K白K金，28萬4,000 南韓鮮肉男星宋江配戴卡地亞珠寶鐘表拍攝南韓時尚雜誌「W Korea」。圖／摘自IG @wkorea 南韓鮮肉男星宋江配戴卡地亞珠寶鐘表拍攝南韓時尚雜誌「W Korea」。圖／摘自IG @wkorea CLASH DE CARTIER系列戒指中型款，玫瑰金，99,500 CLASH DE CARTIER系列手環小型款，玫瑰金，21萬5,000