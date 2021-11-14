帶著酒杯串門子！ 自然酒實驗式團體品酒活動起跑

受到疫情影響，原本預定2021年舉行的第六屆Buvons Nature喝自然葡萄酒展，決定延期至2022年舉行；利用原來規劃的場地，喝自然釀酒計畫、是酒、詩人酒窖、新生活葡萄酒、維納瑞、樂活等單位攜手登高一呼，首度嘗試於11月13、14兩天，舉辦實驗式團體品酒活動——「BN+串門子」自然酒展信義安和場。

形式新穎的「BN+串門子」自然酒展，預計未來還有2021年12月11日、12日舉行的台北仁愛場，2022年1月8日、9日的台中場，以及2022年2月26日、27日的松江南京場，為喜歡自然派葡萄酒的酒友，開發更多不同面向的自然酒品飲經驗。

維納瑞總經理莊志民指出：「不過幾年以前，自然酒只有在歐洲跟東京有人討論，不過現在台灣已經慢慢形成風潮；雖然還算是小眾，但已經成為一個時髦的話題。」

「BN+串門子」自然酒展的活動形式，是將20人分為一組，共6組人按照時間表，前往鄰近的6個場地；6個場地各自有不同的品飲主題，為時40分鐘，由專人帶領品飲，希望在符合防疫安全的前提下，讓自然派葡萄酒的品飲活動，不要因為疫情而中斷。

於是6條路線、120位葡萄酒愛好者，就在飄著細雨的微涼台北，踏上自然派葡萄酒的尋味之旅。

其中詩人酒窖選擇以自然派的哲理為出發，帶領大家品飲分屬於3個風味元素的5款加美（Gamay）葡萄酒。維納瑞酒窖帶來位於法國東部阿爾卑斯山腳Savoie的山麓美酒，在這裡喝到當地米其林星級餐廳供應的美妙滋味。

是酒以阿爾薩斯產區為主角，一口氣帶來4款白酒、一款黑皮諾紅酒，不但嚐到獨具美感的Riesling，也喝到單寧明顯、帶著若干未成熟櫻桃與草本氣味的黑皮諾紅酒。

新生活葡萄酒帶來三款喬治亞共和國傳統陶甕（Qvevri）橘酒，將葡萄發酵後裝入陶甕，並以蜂蠟密封，再將整顆陶甕深進土壤中，只剩甕口露出地面，使葡萄酒口感更加豐厚滑順。

樂活帶來勃根地唯一一個可以兼容生產紅、白、粉紅酒的產區——Marsannay的4個酒款，展現出極致純淨、優雅，但卻獨特的果香味。