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500案內所／壓軸超精彩！美食、似顏繪、塔羅占卜都有

聯合報 / 記者張振群／台北即時報導
「500案內所」活動最終壓軸，不僅有人氣美食「佐藤咖哩」、「五吉咖啡」，還有似顏繪達人「潔與她的鹿Jamie and Her Deer」、「祖母綠 Emerald Art」。記者沈昱嘉／攝影
「500案內所」活動最終壓軸，不僅有人氣美食「佐藤咖哩」、「五吉咖啡」，還有似顏繪達人「潔與她的鹿Jamie and Her Deer」、「祖母綠 Emerald Art」。記者沈昱嘉／攝影

針對青年讀本與網羅人氣話題的《500輯》，透過實體活動「500案內所」拉近大眾質感文青生活。11月13日、11月14日不僅是「500案內所」最終壓軸，更推出「1314愛情麵包我全都要」活動主題，邀請兩位似顏繪達人創作專屬最美作品、塔羅占卜指引人生方向，再搭配人氣美食、甜點一同共襄盛舉。

來自日本埼玉縣春日部的「佐藤咖哩」，主打道地日式家常咖哩飯，濃郁的滋味令人意猶未盡。於「500案內所」帶來更是當日限定、實體店面所沒有的「肉醬咖哩」，搭配Q彈白米飯賦予豐富的多層次口味。這使「佐藤咖哩」開賣後，在下午2點前就宣布銷售一空，並在明天（11月14日）追加份數出攤。

甜點是誘發所有人幸福感最佳的美食，「五吉咖啡」以幽默的「五吉咖啡、五告好運」貼近年輕世代的激勵生活，於「500案內所」則提供餅皮鬆軟、紅豆內陷濃郁的銅鑼燒，搭配卡士達醬、糖粉，創造甜上加甜的美妙口感；還有入口即化、奶味香醇的布丁，搭配咖啡鮮奶油與可可粉使味蕾更加滿足。

SUNMAI金色三麥啤酒從「500案內所」一開場就力挺到現在，並提供限定的「檸檬蜂蜜」與「巧克力拉格」風味啤酒。當中「巧克力拉格」只有現場喝得到，以風味鮮明的巧克力，使冷冷的冬天也有舒適的入喉口感。SUNMAI金色三麥表示：「巧克力拉格目前沒有上市計畫，主要提供現場民眾飲用並接收回饋意見。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

似顏繪達人「潔與她的鹿Jamie and Her Deer」以獨特畫風，讓戀人們留下最幸福的樣貌。立即吸引許多人前往繪製，並透過輕鬆閒聊方式讓作品更有溫度。「祖母綠Emerald Art」則透過不同花語，獨家提供限定「桃花來了」、「不只桃花朵朵開」等主題似顏繪明信片、擦拭布以及襪子等好運商品。

面對未來的不確定性，感情與事業如何兩得意？相信是許多戀人最想知道的。「500案內所」現場有占卜「塔羅。愛情解惑」，以抽出的占卜卡片來分析人們心中疑問，以及過去、現在和未來概況。不僅可以提供戀人指引方向，亦能幫助解惑感情、事業等問題，鞏固愛情之餘還能找到一同努力的目標。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

●500案內所｜期間限定店

時間：11月14日11:00～17:00

地址：台北市士林區福林路203號

「祖母綠 Emerald Art」獨家提供限定「桃花來了」、「不只桃花朵朵開」等主題似顏繪明信片、擦拭布以及襪子等好運商品。記者沈昱嘉／攝影
「祖母綠 Emerald Art」獨家提供限定「桃花來了」、「不只桃花朵朵開」等主題似顏繪明信片、擦拭布以及襪子等好運商品。記者沈昱嘉／攝影
「潔與她的鹿Jamie and Her Deer」不僅擁有獨特的畫風，更透過輕鬆閒聊方式使作品更有溫度。記者沈昱嘉／攝影
「潔與她的鹿Jamie and Her Deer」不僅擁有獨特的畫風，更透過輕鬆閒聊方式使作品更有溫度。記者沈昱嘉／攝影
「佐藤咖哩」帶來當日限定、實體店面所沒有的「肉醬咖哩」，結合Q彈白米飯賦予多層次的口味。記者沈昱嘉／攝影
「佐藤咖哩」帶來當日限定、實體店面所沒有的「肉醬咖哩」，結合Q彈白米飯賦予多層次的口味。記者沈昱嘉／攝影
「五吉咖啡」擁有餅皮鬆軟、紅豆內陷濃郁的銅鑼燒，以及入口即化、奶味香醇的布丁，使甜點的味蕾獲得大滿足。記者沈昱嘉／攝影
「五吉咖啡」擁有餅皮鬆軟、紅豆內陷濃郁的銅鑼燒，以及入口即化、奶味香醇的布丁，使甜點的味蕾獲得大滿足。記者沈昱嘉／攝影

巧克力 愛情 咖啡

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