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美聲天王安德烈波伽利絕版葡萄酒 北高巡迴品酩會開跑

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
安德烈波伽利的弟弟Alberto Bocelli（左）與姪兒Alessio Bocelli。圖／浩詠國際提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
安德烈波伽利的弟弟Alberto Bocelli（左）與姪兒Alessio Bocelli。圖／浩詠國際提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

提到義大利美聲天王安德烈波伽利（Andrea Bocelli），人們首先想到的是他在表演藝術方面的才華，卻甚少留意到波伽利其實來自義大利托斯卡尼產區的葡萄酒世家，家族釀酒事業Bocelli Wines超過百年歷史。

2020年受到疫情影響，原本忙碌於世界巡迴行程的安德烈波伽利，因此回到了家鄉，回到了由他擔任莊主的葡萄莊園，花費更多的時間加入了酒莊實際的運營與規劃。

安德烈波伽利2021年在家族會議上，正式啟動波伽利酒莊新一代的傳承計畫，由從小在酒莊裡長大、參與所有釀酒過程和酒莊經營的姪子Alessio Bocelli，接任酒莊總經理，在安德烈波伽利和爸爸Alberto Bocelli的協助監督下，帶領著經驗豐富的團隊，繼續為這個歷史悠久的莊園揭開新的篇章。

新任總經理Alessio Bocelli於日前表示將重新調整產品線中的酒款，大部分的酒款將就此絕版，也有部分酒款會轉為家族自用不再對外販售。

美聲天王波伽利葡萄酒台灣獨家總代理浩詠國際，將於11月19日、20日在高雄響音音響，11月25日在台北國家音樂廳地面層的樂格輕食，分別舉辦絕版佳釀巡迴品酩會，現場品飲至少5款（含）以上即將絕版的酒款，入場費500元，當日現場可折抵購買美聲天王波伽利葡萄酒款消費，酒迷可以把握機會。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

波伽利家族酒莊新任總經理Alessio Bocelli。圖／浩詠國際提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
波伽利家族酒莊新任總經理Alessio Bocelli。圖／浩詠國際提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
美聲天王波伽利葡萄酒絕版佳釀巡迴品酩會，即將於台北、高雄開跑。圖／浩詠國際提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
美聲天王波伽利葡萄酒絕版佳釀巡迴品酩會，即將於台北、高雄開跑。圖／浩詠國際提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
安德烈波伽利（左）與弟弟Alberto Bocelli。圖／浩詠國際提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
安德烈波伽利（左）與弟弟Alberto Bocelli。圖／浩詠國際提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

義大利 葡萄酒

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