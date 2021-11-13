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年產量只佔0.1％ 法國百年精品香檳天夢正式登陸台灣

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
天夢RÉSERVE ROSÉ粉紅香檳，曾於2013國際葡萄酒和烈酒大賽（IWSC）獲金獎肯定。圖／人頭馬君度集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
天夢RÉSERVE ROSÉ粉紅香檳，曾於2013國際葡萄酒和烈酒大賽（IWSC）獲金獎肯定。圖／人頭馬君度集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

重視風土的法國人頭馬君度（Rémy Cointreau）集團，正式入主法國百年精品香檳天夢（TELMONT），不但為集團再添新成員，也為台灣的香檳市場帶來新選擇。天夢香檳年產量稀少，因此先行精選出全球21個城市作為首批上市的目標，亞洲國家中僅有台灣、日本、中國和新加坡，彰顯集團對於台灣市場的重視。

天夢香檳年產量30萬瓶，法國整格香檳區年產量達3億瓶，天夢香檳大約只佔其中的0.1％，走的是量少而質精的精品香檳路線。

天夢香檳酒莊建立於1912年，原名為「J de Telmont」，位於法國埃佩爾奈附近的香檳葡萄酒產區達默里，由Henri Lhôpital成立；現今天夢香檳酒莊酒窖總管與葡萄栽培負責人Bertrand Lhôpital ，是家族第四代傳人。

因為對風土亙古不變的敬畏心，2017年酒莊的部分葡萄園首次獲得了AB認證（有機農業），再次證明了酒莊對於環境保護的承諾。酒莊的目標是在2025年之前，完成100%有機轉變。天夢的宏大目標，是在2031年之前使自有葡萄園與合作種植戶的所有耕地100%獲得有機農業認證。

天夢香檳預計將有4個酒款導入台灣，除了非年份（NV）的天夢RÉSERVE BRUT香檳、天夢RÉSERVE ROSÉ粉紅香檳，還有2012與2005年份香檳。

天夢香檳酒莊酒窖總管與葡萄栽培負責人Bertrand Lhôpital表示：「葡萄種植產業能夠在我的家族代代傳承，為此我感到非常自豪。這份遺產能讓我們和土地以及人們親密接觸，與泥土打交道，最終創造出了天夢的葡萄酒。」

天夢香檳酒莊總裁 Ludovic du Plessis指出：「天夢是具備自身特色的酒莊，傳承了精湛的技藝，並懷有遠大的理想抱負，與大自然建立新的關係，為所有人樹立了標竿。我們一隻腳紮根於傳統，一隻腳紮根於現代化，而兩隻腳都踏在土地上。」 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

天夢香檳酒莊創始人Henri的曾孫Bertrand Lhopital。圖／人頭馬君度集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
天夢香檳酒莊創始人Henri的曾孫Bertrand Lhopital。圖／人頭馬君度集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
天夢至今仍堅持手工轉瓶、手工去渣傳統。圖／人頭馬君度集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
天夢至今仍堅持手工轉瓶、手工去渣傳統。圖／人頭馬君度集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
天夢RÉSERVE BRUT香檳以七個年份的香檳調製而成，杏桃香氣明顯，風格清新細膩。圖／人頭馬君度集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
天夢RÉSERVE BRUT香檳以七個年份的香檳調製而成，杏桃香氣明顯，風格清新細膩。圖／人頭馬君度集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

法國 葡萄酒 遺產

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