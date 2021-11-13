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愛珠寶也愛動物 Qeelin與WWF合作讓奢華與自然同在

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
除了打造出栩栩如生、討喜的熊貓珠寶，Qeelin同時也和WWF合作，保育熊貓棲息地。圖 / Qeelin提供
除了打造出栩栩如生、討喜的熊貓珠寶，Qeelin同時也和WWF合作，保育熊貓棲息地。圖 / Qeelin提供

可愛的動物，總提醒我們原始的珍貴與造物主的神奇。喜歡動物有各種不同表現形式，不少珠寶品牌都以金工、寶石鑲嵌，嘗試還原造物主的神奇魔法，將動物討喜的身影留在身邊、成為全身造型一環。東方珠寶品牌Qeelin近日推出Bo Bo系列全新珠寶，除了有品牌千禧大使陳飛宇造型配帶，品牌更早在2018年便與世界自然基金會（World Wide Fund for Nature以下簡稱WWF）合作，為熊貓的棲息地善盡心力。

成立於1961年的WWF，其目標為停止、並扭轉地球自然環境的惡化，建立人與自然的共存和諧環境。自2018始，Qeelin與世界自然基金會（WWF）合作，發起中國秦嶺大熊貓核心棲息地的品質改善專案，希望恢復並保護受破壞的熊貓自然棲息地—竹林。由於目前野生熊貓的棲息地多數不在自然保護區覆蓋範圍內，Qeelin希望通過與WWF的合作， 以人工輔助方式修復竹林，並將資金用於野外實地調查、竹子栽植、林場員工培訓、有助熊貓保護的農林產品的推廣和開發等，進而創造野生動物更好的生存環境。

而Qeelin的Bo Bo系列名稱兩個疊字的Bo，為「寶」的諧音，也帶有創辦人Dennis Chanl對泰迪熊的熱愛。本次Bo Bo新品則是以「玩樂的熊貓」為主題，捕捉了熊貓在鞦韆上的歡樂時刻，Je t’aime Bo Bo項鍊採用18K玫瑰金打造共鑲嵌了251顆鑽石、408顆黑鑽石、紅寶石和綠寶石，全球限量8件，另有18K玫瑰金的Large Je t’aime Bo Bo項鍊，同樣鑲嵌了鑽石、黑鑽石、紅寶石、綠寶石，全球限量28件，另有Classic Bo Bo 18K 玫瑰金鑽石及黑鑽石項鍊則為常規款，未採限量發行，訂價則為11萬8,000元。一旦配戴上項鍊，似乎也讓心情與熊貓一般，在鞦韆上自由擺盪，享受自由一瞬。

Qeelin Classic Bo Bo 18K玫瑰金鑽石及黑鑽石項鍊，11萬8,000元。圖 / Qeelin提供
Qeelin Classic Bo Bo 18K玫瑰金鑽石及黑鑽石項鍊，11萬8,000元。圖 / Qeelin提供
Qeelin Je t'aime Bo Bo 18K玫瑰金鑽石、黑鑽石、紅寶石及綠寶石項鍊，價格店洽。圖 / Qeelin提供
Qeelin Je t'aime Bo Bo 18K玫瑰金鑽石、黑鑽石、紅寶石及綠寶石項鍊，價格店洽。圖 / Qeelin提供
中國新生代演員陳飛宇日前配戴上Qeelin新款的Bo Bo系列珠寶項鍊。圖 / Qeelin提供
中國新生代演員陳飛宇日前配戴上Qeelin新款的Bo Bo系列珠寶項鍊。圖 / Qeelin提供

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