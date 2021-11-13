IWC結盟超音波客機Boom Supersonic 為永續再攀新高度

兩個不同業種的交集，通常多能藉由彼此相同的理念、相異的特質，為彼此帶來在思想上、商業上的更上層樓。瑞士鐘表品牌萬國表（IWC）宣佈與Boom Supersonic展開合作關係，除了分享對先進工程的追求，並計畫在合作範圍內，分享推動可持續發展的最佳做法。

2014年成立的Boom Supersonic，目標是打造可持續發展的超音速客機，以使用100%可持續航空燃料（SAF）飛行，進而實現淨零碳排放的目標。該公司預計將在2025年推出Overture機型、2026年試飛，並在2029年提供載客服務。萬國表（IWC）市場推廣總監Franziska Gsell表示，自1930年代設計出第一枚飛行員腕表，對航空的熱情成為貫穿品牌歷史的主軸，「我們一直與開拓者相伴，支持他們征服天空的使命。本著對工程卓越與可持續發展的共同追求，我們非常榮幸與Boom Supersonic攜手合作。」

IWC以飛行員為主軸的「大飛行員（Big Pilot）」系列原本就在收藏家心中佔有一席之地，品牌日前並公佈未來的可持續性發展目標，包含獲得責任珠寶委員會（RJC）的腕表零件部產銷監管鏈認證、從全球購買100%可再生能源、維持「卓越職場」（Great Place to Work）認證，以及與2020年相比，將品牌每年的企業義工時數增加一倍，並預計在2022年實踐。

另一方面，與IWC同屬歷峰集團的羅杰杜彼（Roger Dubuis）則與超跑品牌藍寶堅尼（Lamborghini）持續合作，推出一只Excalibur Spider Huracán Monobalancier片狀模塑碳纖維自動上鍊腕表。由233個零件組成的RD630自動上鍊機芯，並帶來了時、分、秒與日期顯示功能。表殼則是表款一大亮點：由品牌自行研發的片狀模塑碳纖維複合材質打造，並呼應藍寶堅尼（Lamborghini）Huracán超跑的單體式底盤，以及車身面板上的材質。