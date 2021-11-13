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IWC結盟超音波客機Boom Supersonic 為永續再攀新高度

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
RD630機芯的背面，以形似超跑輪框的造型，散發急速與熱情。圖 / Roger Dubuis提供
RD630機芯的背面，以形似超跑輪框的造型，散發急速與熱情。圖 / Roger Dubuis提供

兩個不同業種的交集，通常多能藉由彼此相同的理念、相異的特質，為彼此帶來在思想上、商業上的更上層樓。瑞士鐘表品牌萬國表（IWC）宣佈與Boom Supersonic展開合作關係，除了分享對先進工程的追求，並計畫在合作範圍內，分享推動可持續發展的最佳做法。

2014年成立的Boom Supersonic，目標是打造可持續發展的超音速客機，以使用100%可持續航空燃料（SAF）飛行，進而實現淨零碳排放的目標。該公司預計將在2025年推出Overture機型、2026年試飛，並在2029年提供載客服務。萬國表（IWC）市場推廣總監Franziska Gsell表示，自1930年代設計出第一枚飛行員腕表，對航空的熱情成為貫穿品牌歷史的主軸，「我們一直與開拓者相伴，支持他們征服天空的使命。本著對工程卓越與可持續發展的共同追求，我們非常榮幸與Boom Supersonic攜手合作。」

IWC以飛行員為主軸的「大飛行員（Big Pilot）」系列原本就在收藏家心中佔有一席之地，品牌日前並公佈未來的可持續性發展目標，包含獲得責任珠寶委員會（RJC）的腕表零件部產銷監管鏈認證、從全球購買100%可再生能源、維持「卓越職場」（Great Place to Work）認證，以及與2020年相比，將品牌每年的企業義工時數增加一倍，並預計在2022年實踐。

另一方面，與IWC同屬歷峰集團的羅杰杜彼（Roger Dubuis）則與超跑品牌藍寶堅尼（Lamborghini）持續合作，推出一只Excalibur Spider Huracán Monobalancier片狀模塑碳纖維自動上鍊腕表。由233個零件組成的RD630自動上鍊機芯，並帶來了時、分、秒與日期顯示功能。表殼則是表款一大亮點：由品牌自行研發的片狀模塑碳纖維複合材質打造，並呼應藍寶堅尼（Lamborghini）Huracán超跑的單體式底盤，以及車身面板上的材質。

獨特的卡其綠和亮眼橙色的組合並不多見，橙色動感、活力，而卡其綠則招喚出了原野、軍事風格的聯想，並從面盤上的指針、飾版，延伸至表帶與表帶縫線。為了創造舒適性，表帶是以橡膠以及Alcantara®麂皮製造，内側並飾有Pirelli倍耐力P Zero Trofeo R輪胎紋理，讓整體由內而外，由機芯、設計、性能、風格，猶如一台手腕上的超級跑車。全球限量88只，訂價則為179萬元。

Excalibur Spider Huracán Monobalancier腕表獨特的卡其綠和亮眼橙色的組合並不多見，橙色動感、活力，而卡其綠則招喚出了原野、軍事風格的聯想。圖 / Roger Dubuis提供
Excalibur Spider Huracán Monobalancier腕表獨特的卡其綠和亮眼橙色的組合並不多見，橙色動感、活力，而卡其綠則招喚出了原野、軍事風格的聯想。圖 / Roger Dubuis提供
IWC現行持續為美國海軍和陸戰隊製作官方授權腕表，聯名的部隊包括TOPGUN海軍空戰部隊、藍天使（Blue Angels® ），以及247支現役和100支非現役的飛行隊。圖 / IWC提供
IWC現行持續為美國海軍和陸戰隊製作官方授權腕表，聯名的部隊包括TOPGUN海軍空戰部隊、藍天使（Blue Angels® ），以及247支現役和100支非現役的飛行隊。圖 / IWC提供
宛如一「台」手上超跑的Roger Dubuis Excalibur Spider Huracán Monobalancier腕表，是品牌與超跑藍寶堅尼（Lamborghini）的又一聯名之作。圖 / Roger Dubuis提供
宛如一「台」手上超跑的Roger Dubuis Excalibur Spider Huracán Monobalancier腕表，是品牌與超跑藍寶堅尼（Lamborghini）的又一聯名之作。圖 / Roger Dubuis提供
IWC宣佈與Boom Supersonic展開合作，並計畫在合作範圍內，分享也推動可持續發展的最佳做法。圖 / IWC提供
IWC宣佈與Boom Supersonic展開合作，並計畫在合作範圍內，分享也推動可持續發展的最佳做法。圖 / IWC提供

品牌 腕表 藍寶堅尼

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