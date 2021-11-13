積家Hidden Treasures琺瑯腕表 向歐洲畫壇三巨匠致意

想要親炙藝術？書畫字畫的收藏，始終都是古今中外名人雅士、品味藏家的共同之選。瑞士鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）因旗下Reverso系列適逢90周年，精選三幅歐洲會畫巨匠名作，推出三款Reverso Tribute系列Hidden Treasures琺瑯腕表，讓人有機會一次搜羅現實主義、後印象、維也納分離三大畫派的重點名作，也為Reverso系列90周年，留下了精湛的藝術亮點。

引領現實主義畫派的庫爾貝（Gustave Courbet），由於1873年被逐出法國，日後定居於瑞士萊芒湖（亦即日內瓦湖）湖畔，他在1876年的「View of Lake Léman」，將湖面的浮雲流影、灩瀲波光巧妙捕捉；梵谷1888年的「Sunset at Montmajour」則是畫家在夏日傍晚的寫生，描繪法國普羅旺斯地區的特有植哉和日落前的「黃金時刻」；「Portrait of a Lady」則是克林姆離世前一年的畫作，也是一幅罕見的「雙重畫作」：畫作的底圖原是一位克林姆仰慕迷戀的年輕女性，為了女子的離世，克林姆選擇以另一名女子的肖像覆蓋上原本圖案，也像封印了生命中的哀傷沈痛記憶。

三幅畫作被積家的琺瑯大師，以巧手重現於45.6 x 27.4毫米的面盤之間。更因為Reverso系列特有的翻轉式表殼，三只腕表的第二面並有霧藍或綠色的大明火琺瑯，並因底層的扭索紋飾展現了內斂的裝飾藝術風格。其中庫爾貝和梵谷的畫作又較一般作品更具難度，由於兩位畫家擅長濃彩厚塗手法：然而琺瑯腕表有其厚度與燒製過程的限制，無法在面盤中重現此一堆疊技法，琺瑯工藝大師必須嘗試營造出相同的視覺，因此別具挑戰難度。