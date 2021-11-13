5大連鎖秋日新茶整理包！黑糖、桂圓與薑茶是暖胃王道

天候漸涼，連鎖飲品力推新茶登場，連帶餐點、甜品也都納入秋之味，今年各家多仍融入暖心暖胃的黑糖、桂圓與薑茶，季節風味的水蜜桃、桂花與柚香來添新意、此外，大苑子的20周年鉅獻「六顆柳丁汁」，如若現榨也掀話題。

大苑子今年滿20周年，向來致力推廣台灣在地的鮮果，並以新鮮水果創造無限的可能和變化，即日起推出的「六顆柳丁汁」，以HPP冷⾼壓技術保留柳丁最天然的風味與營養，喝下一口，彷彿現搾、新鮮純粹。11月中旬起也陸續有多款冬季限定飲品上市，包括每年熱銷的「桂圓紅棗茶」、「許慶良桂圓鮮奶茶」即將溫暖回歸，另有新品「古早味黑糖薑茶」、「黑糖薑汁撞奶」。

11月就讓人羽絨衣、圍巾都穿上身，SHARE TEA歇腳亭去年話題飲品「半杯都是料」燒仙草也將提前回歸，11/15熱的「芋圓花生仙這樣」、冰的「芋圓鮮奶仙那樣」捲土重來，其中熱飲還換上漂亮的復古杯裝，喝起來更有古早味。

貢茶 X KAKAO FRIENDS聯名系列也有超萌新品亮相，人氣主角Apeach加入陣容推出「KAKAO FRIENDS貢同環保一杯袋」，另推3款以水蜜桃寶石為主打的人氣手搖飲。秋冬新品還有以金鑽鳳梨與古早味黑糖設計的「好運旺旺金鑽鳳梨系列」，分別搭配多多、百香果、綠茶，酸甜滋味越喝越旺；熱飲控別也有「暖呼呼黑糖熱飲系列」可選擇，黑糖香搭配烏龍與檸檬風味基底，暖胃暖心。

茶湯會則推出「芝麻系列」飲品，選用高營養價值的黑芝麻粉與熱銷招牌的茶拿鐵調和，在冬季也可以享受「芝麻暖飲」的幸福感。11月底前至全台門市，持紙本振興券消費滿200元可折抵250元、500元可折抵600元、1,000元可折抵1,250元，並可參加茶湯會芝麻新品「暖飲芝麻抽幸福」活動。