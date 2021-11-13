將地獄搬上地表！萬聖檔期它第一 狂吸20萬人搞鬼朝聖

今年萬聖節你是否也大玩變裝、和朋友一起瘋狂搞鬼？2021全台萬聖節活動究竟哪裡最嗨、最好玩？根據「DailyView網路溫度計」盤點全台十大萬聖搞怪噱頭，透過網路大數據分析最新調查結果，六福村「墓碑鎮屍樂園」獲網友討論爆棚，以將近1萬6千筆網路聲量，遙遙領先第二名4千多筆，榮登全台第一名。

這場萬聖活動也因驚嚇指數破表，被譽為「將地獄搬上地表」的萬聖節活動，還沒趕上萬聖變裝風潮，至11月14日還有最後機會。

六福村萬聖節墓碑鎮今年邁入第5周年，除了滿街喪屍橫行、驚嚇擬真的遊行，今年也邀請國際光雕藝術團隊，首度在園區建置天幕投影，搭配煙霧瀰漫及燈光聲效，讓墓碑鎮更加驚悚詭譎、恐怖氣氛直接飆升，造訪人數也是翻倍成長。

六福村行銷經理黃淑芳表示，今年園區萬聖檔期已吸引20萬人入園朝聖，尤其鬼怪裝扮、變裝入園的遊客比往年更加踴躍，參與人數較以往成長10倍之多；其它包括惡靈餐廳、喪屍酒吧等，園區各式萬聖節主題餐點業績也成長4成。就連萬聖化妝體驗、惡魔口罩等萬聖主題商品業績也成長達4成。其中，惡靈餐廳可邊品嘗牛排邊看喪屍秀，一位難求，搶訂額滿速度創紀錄。

六福村萬聖節墓碑鎮至11月14日還有最後搞鬼機會，全身變裝優惠399元(原價999元)，另外還有五倍券、國旅券購票優惠，親子3人入園只要單張千元面額券。