除夕圍爐重現「魷魚遊戲」！台北喜來登加碼獎金10萬元

農曆春節即將到來，台北喜來登搶搭韓劇「魷魚遊戲」熱潮，2022年1月31日於宴會廳推出「虎嘯遊戲」除夕圍爐宴，重現劇中經典情節，最精彩的還有壓軸10萬元的「金豬博彩」抽獎活動。

台北喜來登今年以全球正夯的韓劇「復古遊戲」為主題，打造柑仔店、童玩屋、老戲院到老客廳等身歷其境的復古場景，還有彈珠檯、跳房子、跳圈圈等遊戲。當晚由身著遊戲中經典紅衣的表演者熱鬧揭幕，以韓劇中經典橋段衍伸禮帽特技、花式切磚、特技武術等表演，還有發燒金曲演唱、小朋友說吉祥話及歲末抽獎，除多項住宿券、餐券外，今年再加碼最高獎金10萬元的金豬博彩抽獎。

除夕宴則由宴會廳主廚張志民設計10道式中式筵席，大廳區每桌6位19,800元+10%、每桌10位30,000元+10%，包廂區每桌12位42,000元+10%，當晚皆可享精選紅酒、金牌啤酒及果汁暢飲。