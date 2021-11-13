快來挑戰「魷魚遊戲」甜點版！「命在蛋夕」超搞笑

「魷魚遊戲」話題不斷，蛋塔店、連鎖咖啡都搭上熱潮，推出圓形、三角與方形的經典造型，好吃也好玩。

被網友喻為「台中最強蛋塔專賣店」的DAN DAN，即起推出耶誕節期間限定口味「太妃流心玫瑰可樂果蛋塔」，經長時手工熬煮的太妃焦糖醬，流心內餡絲絨滑順，外裹原味布蕾，再以千層塔皮包覆，最後撒上秘密武器「玫瑰檸檬口味可樂果」點綴，增添酸甜滋味。

此外，業者也向魷魚遊戲致敬，推出經典人物同款造型蛋塔「命在蛋夕」6入組，以獨家魷魚遊戲造型組合登場，讓食客攜手重回戲中緊張刺激的經典內容。「太妃流心玫瑰可樂果蛋塔」即日起至12月31日限定販售，每個60元，6入禮盒299元；「命在蛋夕」DAN DAN獨家魷魚遊戲，11月平日限定販售，6入售價220元。