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絕美耶誕禮盒一看就燒！迪奧迷你精裝禮盒買了捨不得拆
耶誕節將至，又遇到11月購物季，購物欲望真的需要被點燃啊！DIOR迪奧今年歡慶耶誕佳節，以最精緻的圖騰，也是倫敦著名插畫藝術家Alice Shirley筆下的繁花幻境，打造出專屬禮盒，最燒的是「迷你聖誕倒數日曆－迪奧蒙田30精裝禮盒」，內含4款精緻用品，包括香水、唇膏等，外盒則是繁花幻境的圖騰禮盒，售價4千元有找，讓人一看就很燒。
迪奧蒙田30精裝禮盒中，一打開盒身，就能看到午夜藍花卉與金色冬芽在星空下，還有蜜蜂與蝴蝶，搭配金燦CD Logo，女孩一看就尖叫，內含有4格驚喜，包括J'adore香氛精巧版、Miss Dior花漾迪奧淡香水精巧版、迪奧精萃再生玫瑰微導精露精巧版、迪奧藍星唇膏#999經典緞光精巧版，自己可以買來收藏，更能成為交換禮物，一拿出來就讓大家尖叫，僅在全台限定專櫃開賣。
迪奧頂級保養必備的迪奧精萃再生花蜜乳霜，含有岡維拉玫瑰的賦活能量，聖誕節推出「迪奧精萃再生花蜜乳霜－聖誕珍藏版」，以繁花幻境圖騰打造珍藏禮盒，在迪奧線上旗艦店、指定櫃點販售。
其他如迪奧J'adore香氛隨身旅行組、迪奧Miss Dior香氛隨身旅行組，也同樣搭配 繁花幻境圖騰打造的禮盒，為購物提升儀式感。
即日起至2021年12月31日前，於迪奧專櫃或指定專櫃，購買30ml香水單品與任一彩妝單品，送「繁花幻境聖誕禮物袋」包裝服務，而購買女香或任一彩妝、保養品滿5千元，提供繁花幻境聖誕禮盒打造專屬聖誕獻禮。
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