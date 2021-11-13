台灣也有撞擊測試！新車安全評等112年上路 最高五星等

不少民眾買車的時候常都會參考國外的車輛撞擊測試報告，不過有部分進口車儘管在國外號稱「五星等」，但引入國內時，卻發生「偷配備」的狀況，也讓消費者懷疑到底安不安全。為此，交通部斥資6.2億元推「台灣新車安全評等」計畫，其中「行人安全防護實驗室」預計最快明年完工，民國112年開始進行車輛測試。

交通部表示，預計112年第一季會先測試兩車型，當年度總計測試八車型，會挑選市面上銷售比較好的車款做測試，並公布檢核結果，透過資訊揭露，讓民眾買車更安心。

實際上，台灣新車安全評等計畫自107年核定以來，原本預計去年開始測試，不過執行率卻不如預期。交通部路政司長陳文瑞表示，目前車輛研究測試中心的行人安全防護實驗室已在今年初動工，預計明年2月完工，112年開始測試，評量標準會參考日本、歐盟的標準，最高到五星等；至於每一星等的標準為何，目前車安中心還在研議中，有些實驗項目可能和歐盟一樣，但台灣機車多，實驗設計上可能會有小差異，預計明年完成整個制度的定稿。

陳文瑞說，由於同一款車輛會有好幾種車型，所以會先確認國外做的星等評鑑是不是和國內引入的車款配備都一樣，若相同就不會再錯測試，無法確認的，才會去檢核，包括正面撞擊、側面撞擊等不同的碰撞測試與實驗，並公布檢核結果。

陳文瑞表示，屆時會挑選市占率較高的車輛優先測試，同一車型將測試4輛車左右，因此評等計畫也有編列購車預算；若業者有意願測試，則所有實驗由業者付錢，且為求公平起見，車輛將隨機挑選市面上銷售的車輛。

陳文瑞也說，目前也在和其他單位，例如保險業者等，因為做新車安全平等有助於降低事故，對車輛保障也會提高，那個汽車強制出險機率也會降低，所以是不是可能降低保費，或是由保險費中提撥部分款項支應實驗室運作等，這些都還在討論中。