Red Bull推「再度起步」挑戰計畫 登錄送補給包到你家

你有多久沒跑步了？對於長期有跑步習慣的人，前陣子因為疫情維持的克制，終於可以在近期重新「上路」了！Red Bull特地推出「再度起步」挑戰計畫，只要至活動網站登錄開跑意願、有機會獲得「Red Bull開跑補給包」，並可透過Red Bull的LINE官方帳號紀錄跑步時數與照片，開啟挑戰。

為推廣活動，Red Bull並特地邀請到兩年前因懷孕暫停跑步的歐陽靖參加本次挑戰，歐陽靖也表示，自己對重新開始間歇性斷食、每日定時跑步，讓身體重回馬拉松跑者的活躍狀態。

而只要參加「再度起跑」的挑戰計畫，Red Bull並將統計在11月底前累積最多跑步時數的前10名跑者，贈送Garmin Forerunner 55 GPS智慧心率跑步手表，並打造一團由Garmin Run Club台灣總教練黃毓軒規劃的活動，邀請獲獎跑者入住大板根森林溫泉酒店（或同等級之飯店），並體驗在山林間暢快飛步的愉悅運動感受。