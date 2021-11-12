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台灣大哥大、凱擘大寬頻推Disney+獨家夢幻資費方案

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
只要按下遙控器上的Disney+鍵，即可透過凱擘A1 Box用電視大螢幕觀賞精采絕倫的影音內容。圖／凱擘大寬頻提供
只要按下遙控器上的Disney+鍵，即可透過凱擘A1 Box用電視大螢幕觀賞精采絕倫的影音內容。圖／凱擘大寬頻提供

迎接Disney+在台精彩上線，台灣大哥大、凱擘大寬頻推出獨家Disney+驚奇夢幻資費方案；台灣大哥大更斥資百萬將台北威秀直營門市打造為全台首間Disney+主題門市，即日起開放粉絲朝聖，一進門即可看到Disney+原創漫威主題區的強檔影集，在Disney+夜光藍的主色調下閃亮生輝，門市還設有影音體驗區，讓影迷們可使用電視、手機、平板裝置在台灣大5G網路環境下流暢看劇，品牌區則陳設了《尋龍使者：拉雅》、《路卡的夏天》、《洛基》、《曼達洛人》、《動物成長軌跡》、《破案三人行》等大型海報。

Disney+共有1,200部電影和16,000集以上強檔影集同步強勢登場，首映大片有迪士尼《叢林奇航》、全台票房破億的漫威宇宙電影《尚氣與十環傳奇》，還有豐富的Disney+獨家原創內容，包括星際大戰影集《曼達洛人》、葛萊美傳奇新星怪奇比莉（Billie Eilish）的原創音樂電影《Happier Than Ever：給洛杉磯的情書》、《怪獸職場求生記》、國家地理的《克里斯漢斯沃的鯊魚奇遇》、《地獄廚神美食秘境》等。

台灣大哥大新申辦、續約或既有用戶加掛看Disney+，都可享有帳單減免優惠，其中申辦Disney+台灣大哥大「好速成双」方案合約期間最高可省將近6萬元，選擇申辦門號的「門號總動員」方案合約期間電信帳單省下近6,500元，最高回饋更可超過2萬momo幣；搭配指定專案，還能帶回Disney+限量好禮。

台灣大總經理林之晨表示，台灣大哥大擁有超過700萬行動用戶基礎，將持續優化在外用5G、在家用WiFi 6「好速成双」的全方位上網服務，帶給台灣大哥大Disney+用戶優異的連線觀影品質，即使全家4人、使用4台裝置同時收看，也能擁有高解析、無累格的觀賞體驗，加上全台超過700家門市、24小時真人客服的應援，以及全產品線的夢幻資費，讓用戶無後顧之憂，輕鬆徜徉在Disney+的夢想國度。

11月30日前台灣大哥大推出多項獨家Disney+獨家方案，包括「天外奇機」專案驚奇版月付818元，即可擁有5G飆網及Disney+影音任你看、購買iPhone 13專案價現省3,600元，若選擇5G吃到飽的夢幻月付1,399以上資費方案，除了Disney+合約期間省下超過2,400元外，還能0元帶走iPhone 13，共計省下28,234元。

「門號總動員」專案包括新辦、攜碼或續約申辦台灣大哥大門號案，不論是驚奇版5G月付599元、夢幻版5G吃到飽資費1,399元，搭配Disney+影音任你看，仍為599元、1,399元的驚喜原價，合約期間強省6,480元之外，更加碼回饋momo幣，合約期間最高可獲得21,600元的momo幣。另外也針對4G用戶打出驚喜快閃方案，即日起至11月30日月付699元，除了享4G不降速吃到飽外，同時擁有Disney+影音任你看，合約期間電信資費可省下超過4,000元。

「好速成双」專案為在外4G/5G行動追劇、在家WiFi 6飆網看Disney+的新生活提案，可享前6個月台灣大哥大請你看Disney+，第7個月起還有電信帳單優惠價4折起，以驚奇版月付799元方案計算，合約期間省下超過23,000元；若以夢幻版5G吃到飽+1Gpbs光纖上網的月付1,599元方案計算，合約期間可省近6萬元。

「友你真好」專案針對台灣大哥大既有用戶推出加訂優惠，以月付1,599元資費、合約兩年的用戶為例，申辦加掛看Disney+，可享電信帳單折抵171元，相當於每個月只要再出99元，合約期間最高可享超過4,000元的帳單折抵優惠。 台灣大哥大既有用戶也能透過電信帳單小額代收，以單月訂購的方式嘗鮮Disney+，11月底前透過台灣大哥大通路申辦Disney+月續扣方案，還贈送Google Play或App Store 購物金120元。

申辦台灣大哥大「天外奇機」、「門號總動員」、「好速成双」月付1,399元以上指定Disney+夢幻專案，即有機會帶走市價近1,900元的獨家限量好禮，包含台灣大哥大為用戶打造的獨家配色特製款玩具總動員系列公仔，每個公仔搭配獨一無二序號，以及獨家怪獸大學系列保溫瓶、怪獸大學系列卡套等。

台灣大哥大Disney+嘉年華將於11月20、21日在華山1914文化創意產業園區展開，邀請全台粉絲們發揮創意，穿戴具有Disney+旗下迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰等經典品牌任意角色相關元素的服裝一起同樂；事前於官方粉絲團報名「鐵粉大挑戰」，到嘉年華現場可帶走獨家參加獎，活動當天在特定展示前拍照打卡，並標註 #DisneyPlus就在台灣大哥大，即可獲得Disney+熱門影集或電影明信片，各獎項數量有限，送完為止。

凱擘大寬頻宣布Disney+正式上架A1 Box，同時公布獨家資費方案，新用戶申辦120M（含）以上光纖上網＋HD99高畫質套餐，免費升級A1 Box和藍牙聲控遙控器，每月859元起，即享Disney+ 24個月無限看，還送漫威或公主系列獨家大禮包，內含公仔、馬克杯、明信片等主題小物，再抽萬元鋼鐵人、Elsa限量公仔；新申辦指定方案並加購Disney+，即可年繳1,620元，以6個月心動價享Disney+ 12個月隨選看，再送智慧插座及momo紅利金最高1,000元或GeForce NOW雲端遊戲6個月等好禮5選1。

凱擘大寬頻同步推出老客戶專屬回饋，光纖上網既有用戶續約申辦120M（含）以上光纖上網方案，即可以年繳1,620元享Disney+訂購6個月看一整年好康；光纖上網既有用戶也能直接訂閱Disney+，最低年繳1,620元，前6個月由凱擘請你看。

凱擘大寬頻宣布Disney+正式上架A1 Box，同時公布獨家資費方案。圖／凱擘大寬頻提供
凱擘大寬頻宣布Disney+正式上架A1 Box，同時公布獨家資費方案。圖／凱擘大寬頻提供
（圖左起）台灣大哥大總經理林之晨、Disney+代表Elliza Tu（凃吟儀）、凱擘大寬頻總經理王鴻紳共同宣布Disney+正式上市。圖／凱擘大寬頻提供
（圖左起）台灣大哥大總經理林之晨、Disney+代表Elliza Tu（凃吟儀）、凱擘大寬頻總經理王鴻紳共同宣布Disney+正式上市。圖／凱擘大寬頻提供
台灣大哥大將台北威秀直營門市打造為全台首間Disney+主題門市，一進門即可看到Disney+原創漫威主題區的強檔影集。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大將台北威秀直營門市打造為全台首間Disney+主題門市，一進門即可看到Disney+原創漫威主題區的強檔影集。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大將台北威秀直營門市打造為全台首間Disney+主題門市。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大將台北威秀直營門市打造為全台首間Disney+主題門市。圖／台灣大哥大提供
申辦台灣大哥大「天外奇機」、「門號總動員」、「好速成双」1,399元以上指定Disney+夢幻專案，即有機會帶走台灣大哥大為用戶打造的獨家配色特製款玩具總動員系列公仔。圖／台灣大哥大提供
申辦台灣大哥大「天外奇機」、「門號總動員」、「好速成双」1,399元以上指定Disney+夢幻專案，即有機會帶走台灣大哥大為用戶打造的獨家配色特製款玩具總動員系列公仔。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大將台北威秀直營門市打造為全台首間Disney+主題門市，設有影音體驗區，讓影迷們在台灣大5G網路環境下同時流暢看劇。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大將台北威秀直營門市打造為全台首間Disney+主題門市，設有影音體驗區，讓影迷們在台灣大5G網路環境下同時流暢看劇。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大將台北威秀直營門市打造為全台首間Disney+主題門市。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大將台北威秀直營門市打造為全台首間Disney+主題門市。圖／台灣大哥大提供

Disney 吃到飽 電影

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