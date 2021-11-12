台灣大哥大、凱擘大寬頻推Disney+獨家夢幻資費方案

迎接Disney+在台精彩上線，台灣大哥大、凱擘大寬頻推出獨家Disney+驚奇夢幻資費方案；台灣大哥大更斥資百萬將台北威秀直營門市打造為全台首間Disney+主題門市，即日起開放粉絲朝聖，一進門即可看到Disney+原創漫威主題區的強檔影集，在Disney+夜光藍的主色調下閃亮生輝，門市還設有影音體驗區，讓影迷們可使用電視、手機、平板裝置在台灣大5G網路環境下流暢看劇，品牌區則陳設了《尋龍使者：拉雅》、《路卡的夏天》、《洛基》、《曼達洛人》、《動物成長軌跡》、《破案三人行》等大型海報。

Disney+共有1,200部電影和16,000集以上強檔影集同步強勢登場，首映大片有迪士尼《叢林奇航》、全台票房破億的漫威宇宙電影《尚氣與十環傳奇》，還有豐富的Disney+獨家原創內容，包括星際大戰影集《曼達洛人》、葛萊美傳奇新星怪奇比莉（Billie Eilish）的原創音樂電影《Happier Than Ever：給洛杉磯的情書》、《怪獸職場求生記》、國家地理的《克里斯漢斯沃的鯊魚奇遇》、《地獄廚神美食秘境》等。

台灣大哥大新申辦、續約或既有用戶加掛看Disney+，都可享有帳單減免優惠，其中申辦Disney+台灣大哥大「好速成双」方案合約期間最高可省將近6萬元，選擇申辦門號的「門號總動員」方案合約期間電信帳單省下近6,500元，最高回饋更可超過2萬momo幣；搭配指定專案，還能帶回Disney+限量好禮。

台灣大總經理林之晨表示，台灣大哥大擁有超過700萬行動用戶基礎，將持續優化在外用5G、在家用WiFi 6「好速成双」的全方位上網服務，帶給台灣大哥大Disney+用戶優異的連線觀影品質，即使全家4人、使用4台裝置同時收看，也能擁有高解析、無累格的觀賞體驗，加上全台超過700家門市、24小時真人客服的應援，以及全產品線的夢幻資費，讓用戶無後顧之憂，輕鬆徜徉在Disney+的夢想國度。

11月30日前台灣大哥大推出多項獨家Disney+獨家方案，包括「天外奇機」專案驚奇版月付818元，即可擁有5G飆網及Disney+影音任你看、購買iPhone 13專案價現省3,600元，若選擇5G吃到飽的夢幻月付1,399以上資費方案，除了Disney+合約期間省下超過2,400元外，還能0元帶走iPhone 13，共計省下28,234元。

「門號總動員」專案包括新辦、攜碼或續約申辦台灣大哥大門號案，不論是驚奇版5G月付599元、夢幻版5G吃到飽資費1,399元，搭配Disney+影音任你看，仍為599元、1,399元的驚喜原價，合約期間強省6,480元之外，更加碼回饋momo幣，合約期間最高可獲得21,600元的momo幣。另外也針對4G用戶打出驚喜快閃方案，即日起至11月30日月付699元，除了享4G不降速吃到飽外，同時擁有Disney+影音任你看，合約期間電信資費可省下超過4,000元。

「好速成双」專案為在外4G/5G行動追劇、在家WiFi 6飆網看Disney+的新生活提案，可享前6個月台灣大哥大請你看Disney+，第7個月起還有電信帳單優惠價4折起，以驚奇版月付799元方案計算，合約期間省下超過23,000元；若以夢幻版5G吃到飽+1Gpbs光纖上網的月付1,599元方案計算，合約期間可省近6萬元。

「友你真好」專案針對台灣大哥大既有用戶推出加訂優惠，以月付1,599元資費、合約兩年的用戶為例，申辦加掛看Disney+，可享電信帳單折抵171元，相當於每個月只要再出99元，合約期間最高可享超過4,000元的帳單折抵優惠。 台灣大哥大既有用戶也能透過電信帳單小額代收，以單月訂購的方式嘗鮮Disney+，11月底前透過台灣大哥大通路申辦Disney+月續扣方案，還贈送Google Play或App Store 購物金120元。

申辦台灣大哥大「天外奇機」、「門號總動員」、「好速成双」月付1,399元以上指定Disney+夢幻專案，即有機會帶走市價近1,900元的獨家限量好禮，包含台灣大哥大為用戶打造的獨家配色特製款玩具總動員系列公仔，每個公仔搭配獨一無二序號，以及獨家怪獸大學系列保溫瓶、怪獸大學系列卡套等。

台灣大哥大Disney+嘉年華將於11月20、21日在華山1914文化創意產業園區展開，邀請全台粉絲們發揮創意，穿戴具有Disney+旗下迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰等經典品牌任意角色相關元素的服裝一起同樂；事前於官方粉絲團報名「鐵粉大挑戰」，到嘉年華現場可帶走獨家參加獎，活動當天在特定展示前拍照打卡，並標註 #DisneyPlus就在台灣大哥大，即可獲得Disney+熱門影集或電影明信片，各獎項數量有限，送完為止。

凱擘大寬頻宣布Disney+正式上架A1 Box，同時公布獨家資費方案，新用戶申辦120M（含）以上光纖上網＋HD99高畫質套餐，免費升級A1 Box和藍牙聲控遙控器，每月859元起，即享Disney+ 24個月無限看，還送漫威或公主系列獨家大禮包，內含公仔、馬克杯、明信片等主題小物，再抽萬元鋼鐵人、Elsa限量公仔；新申辦指定方案並加購Disney+，即可年繳1,620元，以6個月心動價享Disney+ 12個月隨選看，再送智慧插座及momo紅利金最高1,000元或GeForce NOW雲端遊戲6個月等好禮5選1。