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年輕世代追逐奢侈品大牌！復興SOGO精品買氣再創高點

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
SOGO觀察，年輕世代熱愛買精品，這現象有逐年成長趨勢。記者吳致碩／攝影
SOGO觀察，年輕世代熱愛買精品，這現象有逐年成長趨勢。記者吳致碩／攝影

去年開始因疫情無法出國，國內引爆的精品消費狂潮一路至今年周年慶再推向高點，遠東SOGO百貨台北店周年慶，復興館首日精品業績成長30％，首日全館業績突破5億創歷年新高，敦化館精品也是穩健成長近2成，加上忠孝館一樓有Chloé、Salvatore Ferragamo、RIMOWA，GEORG JENSEN注入精品新血，讓精品買氣勢頭延伸台北店三館。SOGO觀察指出，國際精品今年加碼追加貨量，加上精品年輕化趨勢明顯，都是今年精品買氣再度超越去年的主因。

SOGO復興館國際精品課經理許正照指出，在周年慶前，館內國際精品以香奈兒、愛馬仕、路易威登（LV) 這精品三大箭頭買勢最熱，但周年慶開跑可以說是全館精品表現都好，一大早就可以看到年輕人排隊買精品，精品的世代轉移與年輕化，今年比去年更明顯。另外，去年國內精品買氣大熱，精品賣到不夠賣，因此精品為今年下單時紛紛加碼貨量，有些精品甚至準備較去年倍數的量。

另外，GUCCI慶祝品牌100周年推出的「Aria時尚詠歎調」時裝系列，以及攜手同屬開雲集團的Balenciaga巴黎世家聯名，在全球聲勢都很好，在台灣也不例外，也是復興館今年精品買氣彈跳力最高的精品，LV男裝今年至今也高達7、8成成長，國際精品買勢仍以各品牌明星包款為主要大賣。珠寶精品部分，復興館以卡地亞、梵克雅寶、寶格麗、Tiffany這四個品牌也都有兩位數正成長。

另外，復興館的精品香氛也是強勢崛起 ，許正照觀察，每瓶五、六千甚至七、八千元的diptyque、PENHALIGON’S潘海利根香氛，現在都是年輕人在買，已經不像早期只有會買精品的貴婦在買。

針對漲價議題，許正照給建議，國際精品每年幾乎都漲至少一次，精品只有漲的份，如果真的有需要、想要買，周年慶就不要猶豫了，因為精品只會愈來愈貴。

忠孝館周年慶前夕精品加入後，也帶動一樓整體較去年1成成長，愛馬仕彩妝進駐後，目前是愛馬仕彩妝全台三店業績店王。敦化館周年慶除了CELINE表現亮眼，Graff 11月也進駐敦化館打造珠寶體驗店快閃，以婚戒為主題，吸引年輕新客。

復興館GUCCI 100周年限定竹節手提包。圖／SOGO提供
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復興館Van Cleef Arpels Vintage Alhambra手鍊，5枚四葉幸運圖騰黃K金、藍瑪瑙，售價13萬6,000元。圖／SOGO提供
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忠孝館RIMOWA Essential系列Trunk Plus Bamboo售價39,400元。圖／SOGO提供
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復興館BALENCIAGA NEO CLASSIC CITY MINI迷你灰藍色新機車包。圖／SOGO提供
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復興館BOTTEGA VENETA PADDED CASSETTE襯墊編織小羊皮斜背包。圖／SOGO提供
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周年慶 愛馬仕 品牌

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