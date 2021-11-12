與美國同步「全國歡飲日」！ 晶華加價1,998多住一晚

今天11月12日是美國的全國歡飲日(National Happy Hour Day)，當地酒吧與餐廳會在這一天規劃各種酒品特價，讓消費者歡快暢飲。台北晶華酒店也趕上這個節慶熱潮，11月12日至12月30日，每天晚間6點至10點於二樓上庭酒廊推出「晶彩歡飲時光」美酒暢飲活動，提供多款紅白葡萄酒、氣泡酒、啤酒、以及創意調酒任君點用，每人一小時899元，兩小時1,699元，另可搭配多款佐酒美食，每道220元起。

當晚如果喝得太盡興，憑上庭酒廊「晶彩歡飲時光」活動消費發票，還可享兩人成行、每人加價999元的優惠價格，於周一至周四平日晚間9點後入住晶華酒店精緻客房一晚。

「Happy Hour」起源於1913年美國駐墨西哥灣的海軍船艦上，水手大兵們在一整天緊張的勤務解除之後，晚餐前會聚在一起喝酒、跳舞、進行拳擊賽，放鬆高度警戒的心情。1920年代因為美國實施禁酒令，喝酒場合轉為低調，許多酒吧開始加入果汁等飲品的調酒，淡化喝酒的印象。二戰結束後的1940年代，美國經濟成長，這種晚餐前於吧台區小憩餟飲的用餐習慣逐漸普遍，1959年「Saturday Evening Post周六晚報」正式將這類型的飲酒活動稱為Happy Hour，且廣泛流行至今。

晶華酒店於二樓上庭酒廊推出的「晶彩歡飲時光」，暢飲酒款包括3款白酒、3款紅酒、5款啤酒，以及多款酒保特調，像是美國加州第一大酒莊—羅伯蒙岱維出產的木橋灰比諾白酒、擁有700年釀酒歷史的佛卡提家族出產的義大利雷夢尼紅酒、美國里程碑家族酒莊夏多內白酒、紅標麗絲玲白酒，以及晶華酒店獨家限定法國勃根地路易貝帝爾氣泡酒等。

「晶彩歡飲時光」美酒暢飲活動一小時899元，兩小時1,699元。同時也搭配平日加價1,998元即可於晚間9點以後入住酒店的優惠。