總計118個攤位！臺灣科學節「療癒嘉年華」熱鬧登場

今年第二屆臺灣科學節主軸為「科學服務社會」，國立臺灣科學教育館以【療癒時代】為策展主題，策劃一系列的精彩活動，在首週帶大家登入療癒行星系後，科學節最後一週，「療癒嘉年華」熱鬧開場！總計118個攤位環繞臺北科學藝術園區，包含STEAM、科學科技、永續環境以及療癒議題等四大主題，從科學知識到香氛精油，以及各種Covid-19新冠肺炎疫情以來，臺灣因運而生的最新創意成品、最新研究技術應有盡有，要讓到館參與的民眾體驗各種科學原理和科技應用，顛覆大眾對科學的想像！

本次嘉年華市集攤位包含有科技部、各大專院校響應來館展示分享，如澎湖科技大學水產養殖系特地遠道而來展出「海洋萬花筒」，帶領觀眾在不同光源下觀察海葵呈現的色澤，並探究不同LED燈的照度及水下穿透力；也有來自基隆市、新北市、彰化縣等國中小特地組團來館擺攤，其中新北市立八里國中與臺灣猛禽研究會合作展出「鳥類的隱形殺手」，介紹較鮮為人知的議題-窗殺，說明鳥類常會因為窗戶玻璃的反射而撞倒窗戶致死，並以實作方式讓民眾嘗試改善窗戶的鏡面反光，以行動打造鳥類友善校園。科教館更用心推出11月12日校園日，特別結合108課綱設計嘉年華專屬的自主學習單，引導參觀學生認識四大主題攤位，並從中探究科學，再思考未來自己可以如何深化學習，讓學校老師帶學生校外教學不只是遊戲更是學習。

除了多元豐富的攤位內容，今年科學節舞台區一樣有不間斷的科學演示、Talk Bar短講以及科學魔術秀，且再度邀請EDU創作社帶來年度新劇「微積分音樂劇」《恆河左岸的愚公》，故事取材自印度版的真實愚公移山故事，內容有始志不渝的愛情、扶持陪伴的親情與鑿山開路的堅持，感動並激勵人心。聽起來相當複雜的微積分，透過音樂、戲劇、舞蹈、舞台設計等巧妙結合數學概念，讓觀眾邊聽故事、邊瞭解微積分原理，長知識也能很有趣！

此外，今年度的Talk Bar短講更是要你「奇怪的知識增加了」！特別邀請曾以「袋熊的便便為什麼是方形的」與「哺乳類動物的尿尿時間都是21秒」等讓人摸不著頭緒又噴笑的研究，兩度登上國際【搞笑諾貝爾獎】頒獎典禮的楊佩良博士帶來精彩演講。「大笑之後，發人深省」正是集結這些搞笑諾貝爾獎的怪怪科學家玩心與認真的結晶，他們以聽起來弔詭又看似無用的研究，在讓人會心一笑的同時，都以符合科學研究的要求標準，闡述對世界有用的理論，想知道什麼是搞笑諾貝爾獎？袋鼠的便便真的是方形的嗎？一定不能錯過這一場講座。

深受大小朋友喜歡的《teamLab未來遊樂園_與花共生的動物們》特展，現正於國立臺灣科學教育館七樓展出。 圖／聯合數位文創 提供 除了療癒嘉年華，科教館七樓現正展出叫好又叫座的《teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們》特展，在逛完攤位市集後，也歡迎大家到館內參觀，展場內的光線變化、絢麗色彩、生態循環沒有任何一刻是重覆的，這個展會因為你的參與、不一樣的動作，而產生專屬的藝術科技互動空間，詳細資訊請參 展覽官方網站 。