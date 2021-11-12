叫你男朋友出來啊！這手表經特種部隊認證 Man味炸裂
軍用品之所以讓軍事風格愛好者所喜愛，就在於軍用品所代表的堅固、耐用等特質。帝舵表（TUDOR）近日推出一只全新Pelagos FXD專業潛水腕表，不僅與法國海軍特種部隊合作，開發出符合現役軍隊的需求，更帶來散發鮮明精緻風格的剽悍與耐用之選。
早在1950年代，帝舵已經推出品牌的首批專業潛水時計，並長期供應給法國海軍，成為官方指定軍用品，直至1980年代。品牌近代系列中原本已有較為復古的「碧灣（Black Bay）」系列，而此番與法國海軍蛙人特種部隊休伯特突擊隊（Commando Hubert）合作的Pelagos FXD腕表，更為Pelasgos系列賦予全新高度。
其中FXD意指表殼上的「固定式表杆」，此處結構原本是介於表殼與表帶的彈簧式「表針」，但由於固定式表杆，所以穩定度、耐用度都上昇。以整塊鈦金屬打造的表殼，底蓋再刻有Marine nationale（法國海軍）標誌與「M.N.21」（Marine nationale 2021的縮寫）字樣；以為時間動力的MT5602型機芯並通過瑞士官方天文台認證（COSC），並配備矽游絲及70小時動力儲備。
但其實Pelagos原本就具備專業潛水表，這只Pelagos FXD還有幾處調整，讓他與一般款別有不同。例如具有60分鐘刻度、而非傳統15分鐘刻度的倒數計時潛水表圈，脫離了潛水瓶的思維，從15加大至60分鐘的顧慮，是為了軍事任務的時間計算而設定；原本的日期功能也在FXD版本消失，但讓面盤更為簡潔、好辨讀時間。
光看文字不過癮？帝舵（TUDOR）特地打造了一段沉浸式影片公開於網路。哪裡去？https://tudor.watch/PelagosFXD 即可欣賞。
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