萊爾富「幾米主題2號店」新竹登場！近3米高老馬植栽超夢幻

跨界合作是消費市場的大勢，萊爾富攜手知名繪本作家「幾米」，打造全台獨家的「超商幾米主題店」，繼10月15日「幾米主題1號店」台南亮相後，開幕3周已帶動來客數成長逾3成，日前再於新竹古蹟「竹塹城迎曦門」旁打造「幾米主題2號店」，店內採用巨型植栽及大量繽紛花草圖騰，讓人彷彿像進入老城區裡的秘密花園。歡慶「幾米主題2號店」開幕，即起於萊爾富新竹護城河門市憑不限金額消費發票，即可用499元加購限量的全套幾米繪本限定杯（共4款，原價796元），幾米限量周邊商品也同步推出，供粉絲踩點、珍藏。

萊爾富「幾米主題2號店」選在新竹市古蹟「竹塹城迎曦門」、「東門護城河親水公園」旁的護城河門市，店鋪設計運用幾米繪本《走向春天的下午》為主軸，希望透過大量繽紛色彩，帶領大家一同神遊美麗世界；呼應新竹市府打造綠洲城市概念，店內裝潢除了加入大量繽紛的花草圖素，也搭配巨型「老馬查理」造型植栽，讓人同時享受歷史與休閒的文化氣息。

走進萊爾富「幾米主題2號店」，門口由一個小女孩肖像作為啟程，整間門市包括櫥窗、牆面、天花板、造型燈箱、陳列牆等，從外到內隨處一角都可見到幾米繪本的元素。店內設計有3大特色，其中最醒目的就是高近3米的巨型「老馬查理」造型植栽，以及銜接著寬逾5米的整片造型陳列牆，諾大繽紛的網美牆面夢幻好拍，是人氣打卡熱點；萊爾富護城河門市一入店即是整片休憩區，犧牲貨架空間，店內面積近60坪大的店格，約1/2區域皆被設計為休憩區；冷藏區牆上整片綠地搭配畫著小女孩要穿越的小徑，彷彿呼應門口小女孩的旅程，終點再由小女孩帶領大家走出祕密花園的通道。

歡慶「幾米主題2號店」開幕，即起憑萊爾富新竹護城河門市不限金額發票，即可用499元加購限量的全套幾米繪本限定杯（共4套、原價796元，換算約6.3折）。6款幾米周邊聯名限定商品也同步推出，包括「萊潔醫療防護口罩－幾米特別款」共4款，每款售價299元；「幾米繪本限定杯」共4款，每款售價199元、「直骨自動傘」售價399元；「三折自動開收傘」售價399元；「幾米海洋深層水」共4款，每款售價28元；「幾米收納式環保袋」共4款，每款售價159元。此外，11月30日前「幾米海洋深層水」任選兩件特價39元，12月28日前幾「米繪本限定杯」或「幾米收納式環保袋」則可享任選兩件75折優惠。6款聯名限定商品皆可在全台萊爾富門市現場購買。