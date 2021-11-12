快訊

直播／鄭正鈐提庚子賠款 蘇貞昌暴怒「吵死了」罵鄭暴力分子

又是小開？超跑惡少第3人父母道歉：我們是「負」二代

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萊爾富「幾米主題2號店」新竹登場！近3米高老馬植栽超夢幻

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
萊爾富打造全台獨家超商幾米主題店，繼1號店10月於台南亮相後，2號店也於日前在新竹登場。圖／萊爾富提供
萊爾富打造全台獨家超商幾米主題店，繼1號店10月於台南亮相後，2號店也於日前在新竹登場。圖／萊爾富提供

跨界合作是消費市場的大勢，萊爾富攜手知名繪本作家「幾米」，打造全台獨家的「超商幾米主題店」，繼10月15日「幾米主題1號店」台南亮相後，開幕3周已帶動來客數成長逾3成，日前再於新竹古蹟「竹塹城迎曦門」旁打造「幾米主題2號店」，店內採用巨型植栽及大量繽紛花草圖騰，讓人彷彿像進入老城區裡的秘密花園。歡慶「幾米主題2號店」開幕，即起於萊爾富新竹護城河門市憑不限金額消費發票，即可用499元加購限量的全套幾米繪本限定杯（共4款，原價796元），幾米限量周邊商品也同步推出，供粉絲踩點、珍藏。

萊爾富「幾米主題2號店」選在新竹市古蹟「竹塹城迎曦門」、「東門護城河親水公園」旁的護城河門市，店鋪設計運用幾米繪本《走向春天的下午》為主軸，希望透過大量繽紛色彩，帶領大家一同神遊美麗世界；呼應新竹市府打造綠洲城市概念，店內裝潢除了加入大量繽紛的花草圖素，也搭配巨型「老馬查理」造型植栽，讓人同時享受歷史與休閒的文化氣息。

走進萊爾富「幾米主題2號店」，門口由一個小女孩肖像作為啟程，整間門市包括櫥窗、牆面、天花板、造型燈箱、陳列牆等，從外到內隨處一角都可見到幾米繪本的元素。店內設計有3大特色，其中最醒目的就是高近3米的巨型「老馬查理」造型植栽，以及銜接著寬逾5米的整片造型陳列牆，諾大繽紛的網美牆面夢幻好拍，是人氣打卡熱點；萊爾富護城河門市一入店即是整片休憩區，犧牲貨架空間，店內面積近60坪大的店格，約1/2區域皆被設計為休憩區；冷藏區牆上整片綠地搭配畫著小女孩要穿越的小徑，彷彿呼應門口小女孩的旅程，終點再由小女孩帶領大家走出祕密花園的通道。

歡慶「幾米主題2號店」開幕，即起憑萊爾富新竹護城河門市不限金額發票，即可用499元加購限量的全套幾米繪本限定杯（共4套、原價796元，換算約6.3折）。6款幾米周邊聯名限定商品也同步推出，包括「萊潔醫療防護口罩－幾米特別款」共4款，每款售價299元；「幾米繪本限定杯」共4款，每款售價199元、「直骨自動傘」售價399元；「三折自動開收傘」售價399元；「幾米海洋深層水」共4款，每款售價28元；「幾米收納式環保袋」共4款，每款售價159元。此外，11月30日前「幾米海洋深層水」任選兩件特價39元，12月28日前幾「米繪本限定杯」或「幾米收納式環保袋」則可享任選兩件75折優惠。6款聯名限定商品皆可在全台萊爾富門市現場購買。

●萊爾富「幾米主題2號店」（新竹護城河門市）：新竹市東區信義街68號

萊爾富「幾米主題2號店」的冷藏櫃，牆上繪畫的整片綠地及小徑，搭配獨特文字，彷彿來到幾米的秘密花園。圖／萊爾富提供
萊爾富「幾米主題2號店」的冷藏櫃，牆上繪畫的整片綠地及小徑，搭配獨特文字，彷彿來到幾米的秘密花園。圖／萊爾富提供
走進萊爾富「幾米主題2號店」，即可看到約3米高的巨型老馬查理造型植栽牆，夢幻好拍。圖／萊爾富提供
走進萊爾富「幾米主題2號店」，即可看到約3米高的巨型老馬查理造型植栽牆，夢幻好拍。圖／萊爾富提供
萊爾富「幾米主題2號店」以幾米繪本《走向春天的下午》為設計主軸，全店運用大量花草元素，讓人彷彿進入秘密花園。圖／萊爾富提供
萊爾富「幾米主題2號店」以幾米繪本《走向春天的下午》為設計主軸，全店運用大量花草元素，讓人彷彿進入秘密花園。圖／萊爾富提供
萊爾富「幾米主題2號店」一進門就可看到兩大網美牆，門口更陳設多張桌椅，提供給民眾更好的消費體驗與空間。圖／萊爾富提供
萊爾富「幾米主題2號店」一進門就可看到兩大網美牆，門口更陳設多張桌椅，提供給民眾更好的消費體驗與空間。圖／萊爾富提供
萊爾富「幾米主題2號店」新竹護城河門市，店內面積近60坪，其中貨架空間僅占一半，另一半則被設計為休憩區。圖／萊爾富提供
萊爾富「幾米主題2號店」新竹護城河門市，店內面積近60坪，其中貨架空間僅占一半，另一半則被設計為休憩區。圖／萊爾富提供
萊爾富「幾米主題2號店」的兩大網美牆，強烈的繽紛視覺吸引許多消費者駐足拍美照，成為人氣打卡熱點。圖／萊爾富提供
萊爾富「幾米主題2號店」的兩大網美牆，強烈的繽紛視覺吸引許多消費者駐足拍美照，成為人氣打卡熱點。圖／萊爾富提供
萊爾富「幾米主題2號店」變身網美咖啡廳，店內運用大量的繽紛視覺，並推出多款幾米聯名限定商品。圖／萊爾富提供
萊爾富「幾米主題2號店」變身網美咖啡廳，店內運用大量的繽紛視覺，並推出多款幾米聯名限定商品。圖／萊爾富提供
萊爾富「幾米主題2號店」新竹護城河門市設有精美商品展示櫃，門市內隨處都能見到幾米繪本元素。圖／萊爾富提供
萊爾富「幾米主題2號店」新竹護城河門市設有精美商品展示櫃，門市內隨處都能見到幾米繪本元素。圖／萊爾富提供

幾米 新竹

延伸閱讀

棉被當牆遮大麻植栽 高雄警查獲泰國移工涉槍毒

屏東城市吉祥物 新一代「蔥寶、蔥娃」造型超吸睛

萊爾富推「暖食麻油寒氣走」活動！限時加10元喝飲料　獨家「狀元油飯聯名鮮食」也在列

因為肯定，所以支持! 萊爾富用愛打造伯立歐家園

相關新聞

萊爾富「幾米主題2號店」新竹登場！近3米高「老馬查理」造型植栽超夢幻　網美牆成打卡熱點

跨界合作是消費市場的大勢，萊爾富攜手知名繪本作家「幾米」，打造全台獨家的「超商幾米主題店」，繼10月15日「幾米主題1號...

光棍月「6大樂園優惠」一次看！超狂加5元免費入園、雙人599元，再抽「百萬現金」大獎

今年雙11盛況空前，不論是旅遊、美食還是各大電商，紛紛推出超殺優惠吸引顧客消費。這回全台樂園也不例外，為了彌補許多樂園玩家因暑假疫情的缺憾推出許多優惠，UDN小編特別整理「全台6大樂園」光棍月優惠，即使單身也不落單，一起來看看吧！

「超商量販」雙11優惠！全聯送11000元、家樂福現折111元，還有711買一送一

雙11即將登場，各大業者超前部署祭出專屬優惠，今天為大家盤點超商及量販的雙11快閃活動，限時滿千折111元、下殺1折，還有機會抽中高達11000元現金回饋，加碼咖啡飲品小確幸，小資族卡準時間買一波。

福隆「皮克斯沙雕展」展期延長！暢遊東北角　住宿再搭五倍券回饋

【旅奇傳媒/編輯部報導】全亞洲第一場「重溫皮克斯經典」沙雕展，自9月17日開展至今，短短一個半月就超過10萬人次入園參觀，雙十連假期間更是突破萬人入場，也因此在全台灣社群引起高度關注，主辦單位與台灣華

免費入住！生日與「花蓮福容飯店」一致獨享好康，12月壽星還有0元升等海景房

有效證件好康對不停！除了近期最夯的高雄義大皇家酒店邊緣人末碼優惠，福容大飯店花蓮店也因應11週年祭出專屬優惠，只要與飯店同年同月同日生，即可免費爽住市景雙人客房，而12月壽星另有海景房免費升級的專案，

2021桃園仙草花節來了！「台版普羅旺斯」最新展區造景搶先看，5公頃紫色仙境大升級

紫色花田仙境來襲！隨著桃園花彩節開跑，另一年度盛事「2021桃園仙草花節」也確定在11/20登場，媲美南法薰衣草田的仙草花海絕美綻放中，加上最新5大裝置藝術、農事體驗，讓民眾秒出國放鬆身心。 位

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。