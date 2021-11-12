健身房合約頻頻惹議！健身工廠首推線上服務，強化合約

之前疫情衝擊，讓許多人都無法上健身房，而在疫情緩解後，許多人恢復上健身房，卻也頻頻有發生不少糾紛，譬如日前的合約或廣告中載明的服務卻取消，衍生的相關問題等，而要找健身房，除了現場找業務外，也只能透過Email等方式。因此健身工廠宣布，推出「會員線上服務中心」，可隨時解決各種衍生問題。

只要透過健身工廠的App，就能直接與線上客服聯繫，包括申辦會籍合約，教練課程，或其他疑難雜症等，都能獲得即時即時聯繫。另外健身工廠也強調在合約部分，今年起就明確載明合約結束日，在合約到期前主動通知會員，表示不會用模糊字句讓消費者誤解。

而日前World Gym原本取消提供毛巾服務，讓會員30天內無條件解約，讓不少會員解約，甚至去相關政府單位投訴，不過最後World Gym宣布仍然將會持續提供毛巾，也歡迎原本解約的會員，能夠再度繼續合約上課。