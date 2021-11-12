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厭倦了iphone鈴聲叫你起床 不如試試蟋蟀聲？

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
VULCAIN Aviator Instrument領航員系列兩地時間腕表，17萬9,800元。圖 / VULCAIN提供
VULCAIN Aviator Instrument領航員系列兩地時間腕表，17萬9,800元。圖 / VULCAIN提供

每天早上你被什麼叫起床？有人是夢想、有人是現實，更多時候可能是iphone的內建鬧鈴聲。iphone內建鬧鈴的種類多元：信號、星座、絲綢、頂峰、煎茶、漣漪、貓頭鷹、輻射、觀星...，琳琅滿目。但再多的選擇畢竟仍是數位發出音響，假如有一天你聽膩了，或許不如試試蟋蟀聲。

不，這裡說的蟋蟀並不是昆蟲的蟋蟀，而是從手表裡發出來的音聲。最早在西元1858年成立的Vulcain，品牌在西元1947年時發表了一款「蟋蟀（Cricket）」鬧鈴腕表。請想像可以在74年前的今日以機械發出長達20多秒的聲響，堪稱當代的「高科技」，腕表後來並為美國多任總統所配戴，更一如今日的智慧型手機，提醒了一天裡最重要的一日之始，或重要待辦事項。

70多年後的今日，鬧鈴腕表在智慧運用、網路、穿戴式裝置、沉浸式體驗等名詞下，反而顯得復古。近日Vulcain則發表了一款Aviator Instrument領航員系列兩地時間腕表。老派的手上鍊V-11自製機芯，是由近200個零件組成，有清楚、好辨讀的指針，以及藍白雙色的世界時區、第二地時間功能顯示。鬧鈴功能可達約20秒，並以兩點鐘方向的藍色按鈕進行設定，幫你提醒一天重要大小事。

42毫米的精鋼表殼，白色面盤將搭配棕色皮表帶，另有黑色面盤搭配黑色皮表帶，訂價皆為17萬9,800元。聲音好不好聽？不如找來聽聽看嘍！

三個不同顏色位置的按鈕與表冠，將可個別針對鬧鈴、時間、第二地時間調整。圖 / VULCAIN提供
三個不同顏色位置的按鈕與表冠，將可個別針對鬧鈴、時間、第二地時間調整。圖 / VULCAIN提供
VULCAIN自製的V-11手上鍊機芯，共由199個零件組成。圖 / VULCAIN提供
VULCAIN自製的V-11手上鍊機芯，共由199個零件組成。圖 / VULCAIN提供
除了具備鬧鈴功能，第二地時區指示，也相當符合頻繁往返世界各地的白領菁英。圖 / VULCAIN提供
除了具備鬧鈴功能，第二地時區指示，也相當符合頻繁往返世界各地的白領菁英。圖 / VULCAIN提供

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