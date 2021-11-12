以寶石構建的時間舞台 海瑞溫斯頓再攀美學高峰

甫落幕的2020東京奧運上，首次登場的競賽項目「抱石攀岩」，成為眾所矚目的焦點之一。抱石攀岩又有「岩石上的芭蕾」之稱，即便同一攀岩場，選手技巧不同、攀爬路線不同，欣賞的樂趣也大異其趣。

而同樣的寶石，經過巧妙設計，則像傑出的攀岩選手般呈現迥然不同的欣賞樂趣。頂級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）設計手表時，擅長將寶石結合製表工藝，為時間的舞台賦予歡愉的明快氛圍，而欣賞海瑞溫斯頓的頂級珠寶時計，也像一次形而上的攀爬與自我挑戰。透過欣賞四款結合複雜功能的珠寶腕表，表款各自以色彩和寶石為註記，透過海瑞溫斯頓絕佳的金工與製表工藝，像在時間的攀岩場上，最終登上了美學的又一高峰。

建築、壯闊、經典 Project Z15腕表

有別於原本品牌高級珠寶的典雅，Project Z系列的手表泰半展現宛如紐約大都會的建築氣韻。表盤半鏤空的設計將讓視覺穿透在機芯與面盤之際，錯落有致的設計，也讓人聯想到20世紀初紐約摩天大樓與曼哈頓大橋的鋼骨式結構，帶有鮮明力道。

更有甚者，Project Z15更是一枚「規範式（Regulateur）」指針設計，意味著表盤上的指針在特定時刻時將能連成同一直線，又稱「三針一線」。這種規範式指針過往源起於大航海時代的航海鐘，卻為Project Z15以更現代的風格重新演繹，表款並採全球少量生產、限量300只。

高彩、破格、前衛 海洋Ocean系列雙逆跳36毫米腕表

色彩總是誘人，因為顏色，讓我們感受到了不同的情緒、能量。海瑞溫斯頓今年在彩色半寶石的運用相當大膽，夏季時便曾推出萬花筒系列頂級珠寶，展現前衛視野。海洋Ocean系列的雙逆跳36毫米腕表則精選檸檬般鮮亮的黃色剛玉，以及柑橘般甜美的橘色錳鋁榴石，為腕表注入豐沛的活躍能量。

36毫米的表盤使用白色珍珠母貝，並讓109顆圓形明亮式切工黃色剛玉或橘色錳鋁榴石，以及58顆圓形明亮式切工鑽石，對比出夏日海灘的閃耀光暈。自動上鍊機芯並具備偏心式時間顯示，以及逆跳的秒針、星期與日期顯示，兩款腕表皆限量全球20只，價格店洽。

串連 承先啟後 海洋Ocean系列Zalium Variation腕表

人們為什麼追求挑戰？是因為要洞見、探索不一樣的自己。橋樑不僅連結原本無法抵達的兩地、建立了可能，橋樑的結構之美更串連起時光的記憶，承先啟後。

鏤空的Zalium Variation腕表，靈感來自紐約的「曼哈頓大橋」，以放射狀的鏤空橋板，在42毫米的表盤空間裡，支撐起時間運行的軌道。從鏤空設計的表盤望去，黑色噴砂的表橋縱橫交錯，除串連起不同的機芯零件結構，更讓彼此發揮了功能、進而得以訴說時間的故事。

值得一提的是：表款再以鋯合金運用在表殼與表扣等結構，而鮮黃或亮橘的鱷魚皮表帶搭配橡膠基底，讓堅固與輕盈，巧妙二合為一。

神聖、純粹 黑與白 海洋Ocean系列黑白雙逆跳36毫米自動腕表

大理石之所以讓人心醉、宛如藝術，正因紋理的多變，以及黑白雙色的極簡神聖；但黑與白也可以展現出豐富層次，海洋Ocean系列雙逆跳功能腕表白金款，配以大膽簡約的黑白色調，兩款奢華運動腕表採用鑽石、珍珠母貝和黑色漆面細節的耀眼設計，呈現於18K白金材質表殼之中。