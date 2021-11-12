全台十大萬聖搞怪噱頭盤點 第一名太狂！直接把地獄搬上地表

惡鬼入侵、猛鬼露營嚇破你的膽！

隨著疫情趨緩，許多人會趁放假時走出家門，到各地景點探索趣味活動，近期最盛大的實體活動非萬聖節莫屬，除了可以換上華麗裝扮、Cosplay自己喜歡的角色，大聲說出「不給糖，就搗蛋！」還有各種鬼屋試膽、猛鬼露營、演唱會與光雕秀讓民眾參加，感受歡樂的節慶氣氛。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，全台各地有哪些網友熱烈討論的萬聖節實體活動，雖然大部分活動都已結束，不過第一名開放至11月14日，先前沒搭上萬聖節風潮的，趕緊衝一波啊！

image source：六福村提供

第一名：六福村「墓碑鎮屍樂園」

2021全台萬聖節實體活動由六福村「墓碑鎮屍樂園」勇奪第一名！由於活動驚嚇指數破表，網友討論爆棚，整整比第二名高出4,000多筆網路聲量。六福村力邀國際光雕藝術團隊，首度在園區建置天幕投影，加上煙霧瀰漫及燈光聲效，打造驚悚萬聖鬼城，入夜後詭譎氣氛越是濃厚，場景逼真程度可比將地獄搬上地表；來這裡的遊客更是熱衷大玩變裝，不管是殭屍、道士、小丑、幽靈或是鬼新娘，東洋、西洋鬼魅通通齊聚墓碑鎮。而六福村推出特色打卡景點，包含巨無霸「蜘蛛毒后」、10呎高的「嗜血骷髏山」、骷髏正在攀爬的「亡靈吉普車」，超擬真的場景吸引民眾搶拍，另外還有好評如潮的「惡靈餐廳」，在詭譎燈光下享用美味牛排，還得嚴防恐怖惡靈突然出沒，網友誇讚「嚇死我了」、「整個被嚇哭」、「氣氛100分」、「好刺激啊！」

如果擔心孩童不敢玩太恐怖的設施也沒關係，六福村還有適合親子的「不給糖就搗蛋」活動，小朋友可換上可愛裝扮與Q版鬼王一起討糖。提醒「墓碑鎮屍樂園」只到11月14日，想抓緊萬聖節尾巴就快點行動吧！

image source：六福村提供

第二名：天母商圈「天母搞什麼鬼」

台北天母商圈第13屆「天母搞什麼鬼」於10月29日登場，在天母運動公園舉辦熱血音樂會，邀請日本假面騎士、吉卜力角色、超人力霸王到現場唱跳互動，小朋友都興奮不已，當然還有經典討糖活動，許多小朋友都換上最華麗、搞怪的裝扮，甚至有孩童扮成總統蔡英文、衛福部長陳時中，惟妙惟肖的樣子引爆網友討論，紛紛表示「超有創意」、「也太像了吧」、「好可愛」。

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image source: 天母商圈

第三名：桃園萬聖城「瘋狂實驗室」

2021桃園萬聖城主題為「瘋狂實驗室」，於10月30日至11月7日在桃園高鐵站前廣場展開，重磅邀請動力火車、PINK FUN等人變裝開唱，讓現場氣氛嗨到最高點，同時打造7座大型裝置藝術，包含科學怪人、螢光小女孩，配上浪漫的光雕展演，家長、小孩換上最特別的裝扮，與YOYO家族哥哥姐姐、卡通明星一同遊行，網友評價「很好拍照有萬聖節的氣氛」、「可以從白天待到黑夜，超好逛」。

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image source: 樂遊桃園

第四名：府中商圈「府中搞什麼鬼」

換上你最厲害的行頭！2021府中搞什麼鬼10月30日推出「萬聖節變裝比賽」，祭出高額獎金，吸引眾多大人、小孩躍躍欲試，除了有經典的鬼怪造型主題，還呼應疫情結合口罩變裝主題，民眾發揮創意扮裝遊行。現場同時規劃「童玩擂台」遊戲區，關卡主打復古懷舊風，網友大讚「有吃又有玩」、「現場秩序維持得很好」。

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image source: 來趣新北金發局

第五名：觀音區蓮花園休閒農業區「萬聖南瓜節」

說到萬聖節就不能少了「南瓜」！「2021桃園觀音萬聖南瓜節」結合萬聖節與觀音南瓜農產，10月23日至11月7日期間，與6間休閒農場合作推出南瓜料理DIY、荷田焢窯等體驗活動，並架設氣氛十足的鬼屋，民眾不僅能共襄盛舉扮鬼遊行，也能藉此更認識桃園觀音在地特色，網友都誇讚「景點好美」、「南瓜真好吃」。

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image source: 鄭文燦

第六名：豐原廟東商圈「Halloween Go! In豐原！」

台中豐原廟東復興商圈10月30日舉辦「2021台中萬聖嘉年華-Halloween Go! In豐原！」，當天有萬聖踩街大遊行、萬聖變裝比賽，請來東京奧運柔道銀牌楊勇緯擔任嘉賓，讓粉絲們都暴動啦！此活動更搭上台中購物節優惠列車，加碼發放「豐原Go購券」，把50元放大為150元，網友心動表示「很划算欸」、「可以拿去吃吃喝喝了」。



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image source: 台中市政府經濟發展局

第七名：義大遊樂世界「女巫聯萌」

高雄義大遊樂世界推出萬聖節主題活動「女巫聯萌」，10月30日當天全身造型超過50%符合萬聖元素，就可享雙人全票入園666元優惠價，網友紛紛tag親朋好友揪團入園，「該衝一波了」、「這價格很可以」，還可觀賞「大義的魔法森林：夢境奇遇」遊行表演，晚上再欣賞「火山夜秀－天神之戰」，彷彿置身神話故事，感受舞者的力與美。

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image source: 義大世界購物廣場

第八名：台北101觀景台「萬聖狂歡互動解謎展」

在全台最高建築度過萬聖節！台北101觀景台聯手人氣手遊《第五人格》，製作互動解謎遊戲，以4D觀景體驗技術，將遊戲中的場景在實體場域中投影呈現，就像真的身處遊戲裡一樣，吸引不少玩家爭相前往，現場還能與《第五人格》的Coser合影同樂，玩家實際體驗後都肯定「佈置很用心」、「禮包超豐富」。

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image source: 台北101觀景台

第九名：遠雄海洋公園「萌鬼來搗蛋」

花蓮遠雄海洋公園針對萬聖節推出六大精彩活動，包含尖叫吧！Halloween萬聖遊行、萬聖AR抓萌鬼、鬼怪糖果屋／萬聖慶典街頭表演、骷髏Man餵食秀、萬聖變妝拍照、萬聖主題餐，除了享受濃濃的異國氣氛，也可藉機觀賞可愛的海洋動物，在海洋公園內度過愜意的一天，讓網友留下深刻印象，「表演很好看」、「想再去一次」。

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image source: 遠雄海洋公園

第十名：GLORIA OUTLETS 華泰名品城「Newtro Vibe」

在台灣就能感受美式氛圍！桃園華泰名品城以新復古風潮，打造美式萬聖節地標，現場有50－60年代美式搖滾快餐店的「南瓜派對」，浮誇的巨型霓虹招牌、古董雪佛蘭汽車、經典美式元素南瓜稻草人，網友看到都表示「白天夜景都好拍」、「好玩又好拍」，另外還有快閃活動「萬聖復古籃球show」，吸引不少球迷欣賞。

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image source: GLORIA OUTLETS 華泰名品城





【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年09月11日至2021年11月09日，共2個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『全台萬聖節實體活動』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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