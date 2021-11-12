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Beeple動態雕塑拍出8億天價 包辦NFT拍賣史上前兩名

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
Beeple NFT動態影片雕塑「人類一號（HUMAN ONE）」，以2900萬美元（約新台幣8億元）天價成交，成為歷來第二貴NFT藝術。圖/佳士得提供
Beeple NFT動態影片雕塑「人類一號（HUMAN ONE）」，以2900萬美元（約新台幣8億元）天價成交，成為歷來第二貴NFT藝術。圖/佳士得提供

3月，佳士得首次以NFT形式網拍純數碼藝術家Beeple作品「每一天：前 5000 天（EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS）」，拍出新台幣19.5億元的天價，不僅成為現階段在世藝術家作品拍賣第三高價，更寫下數位藝術史的里程碑。9日佳士得於紐約21世紀藝術晚拍中拍賣Beeple NFT動態影片雕塑「人類一號（HUMAN ONE）」，以2900萬美元（約新台幣8億元）天價成交，成為歷來第二貴NFT藝術，僅次於他本人的「每一天」，等於一人包辦NFT拍賣史上的前兩名。買家則是瑞士加密資產公司Dialectic AG創始人Ryan Zurrer。

此次Beeple的作品是與巴斯基亞、Banksy等炙手可熱的實體藝術家創作並列。這件作品的成功，也標誌實體和虛擬藝術的界線已逐漸消失。

「人類一號（HUMAN ONE）」是Beeple首個實體作品。這是一件儲存於區塊鏈的影片雕塑，尺寸仿如真人，備有引人入勝的三維照明，加上NFT 加密形式的原始數碼數據，雕塑超過 7 英尺高、底部連接電腦，讓屏幕播放一位外形類似太空人的無名英雄影片。影片中的主角無視永無盡頭而又徒勞無功的薛西弗斯（Sis式命運，在不斷變化的反烏托邦風景中，有節奏地邁向前方。

「傳統藝術作品更像是一種有限期的宣言，定格在時間長河中被創作出的一瞬間，「人類一號」則可以不斷更新，令其更像是一個持續進行中的對話。」Beeple 表示，他計劃在一生中不斷豐富及發展這個視覺藝術作品集，以回應社會時事，從而創造出一件永恆的當代藝術作品。

藝術家 藝術作品 佳士得

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