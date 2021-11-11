吃得到牛小排、杏仁豆腐！ 「橘色涮涮屋」首度插旗台中

在台北經營20年，主打精緻服務的火鍋餐廳「橘色涮涮屋」，繼於2018年進駐信義商圈後，將再於11月22日首度跨出台北，插旗台中新光三越。店內同步提供經典的美國Prime牛小排、青蟳、杏仁豆腐等招牌食材與餐點，並且營業至午夜時段，為中台灣饕客帶來全新的用餐選擇，預計將於11月15日起開放訂位。

自2001年創立至今的橘色涮涮屋，標榜以對食材品質抱持嚴謹的把關。以招牌的美國Prime級牛小排為例，均以手工剃除多餘油脂及筋膜，藉此保有軟嫩口感；海鮮養殖廂則是每日調和海水鹹度比重、控制水溫，確保海產的新鮮品質。另外獲得許多人青睞的杏仁豆腐，則是每日將杏仁磨漿、熬煮、冷卻成型，藉此維持滑嫩且富彈性的口感。也因食材的高品質，加上代客撥蝦殼、刨玉米等桌邊服務，也讓橘色累積許多死忠的顧客。

即將於11月22日正式開幕的橘色涮涮屋台中新光館，乃是橘色涮涮屋第4間門市。全店由日本建築師丹下憲孝所操刀設計，透過竹林為主元素，傳達東方禪意與現代的和諧之感。全店佔地近百坪，共提供70席座位。除了包廂、多人桌之外，店內也設置6席的「單人鍋物吧檯區」，藉此搭配單人份套餐。同時隨著新店開幕，橘色也全面更換新版的員工制服，帶來全新的形象。

台中新光館延續品牌菜單，提供有日本和牛、澳洲M9和牛肩卷、美國頂級沙朗、伊比利黑毛豬等不同的套餐方案，其中招牌的「美國頂級牛小排」，套餐每套1,420元，單點每份1,170元。另外選用600～700公克青蟳為主角的「和風青蟳」，不僅可以嘗到飽滿蟹肉，更能為結尾的雜炊粥帶來鮮美滋味，是許多饕客的心頭好，套餐2,130元，單點1,880元。至於「御品海鮮」則是集結北海道生食級干貝、鮑魚、東石牡蠣、挪威鮭魚、龍膽石斑、波士頓龍蝦等10種海味食材，套餐1,880元，單點1,630元。

【橘色涮涮屋 台中新光館】

地址：台中市西屯曲台灣大道3段301號4樓（新光三越中港店）

電話：04-2258-5655