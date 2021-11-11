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萊爾富「暖食麻油寒氣走」活動　指定鮮食加10元喝飲料

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
萊爾富推出狀元油飯聯名麻油雞鮮食系列，11月30日前加10元銅板價就可喝指定飲料。圖／萊爾富提供
萊爾富推出狀元油飯聯名麻油雞鮮食系列，11月30日前加10元銅板價就可喝指定飲料。圖／萊爾富提供

近日天氣明顯轉涼，帶動暖呼呼的食補商品需求，萊爾富推出一系列料豐味美、暖胃暖心的美食，包括「狀元油飯」聯名的「麻油雞手作飯糰」與季節限定「麻油雞腿麵線」，「日日品湯」鍋物專刊預購收錄12款名人名店鍋、8款溫補特色鍋；萊爾富門市也販售40種火鍋配料，即日起至11月30日指定鍋料可享任選2件8.8折、3件8折優惠。

秋冬進補首選就是香氣撲鼻的麻油系列，萊爾富推出「暖食麻油寒氣走」活動，首次引進「麻油雞炒飯」，特選陳年老薑與新鮮雞肉在大火中翻炒，口感香Q帶勁，售價68元；萊爾富獨家販售的「狀元油飯聯名麻油雞手作飯糰」以純糯米木桶蒸飯手工飯糰，佐以純麻油拌炒雞肉腿丁、杏鮑菇和薑，最後再倒入米酒悶熬，香氣四溢，售價45元；季節限定的「狀元油飯聯名麻油雞腿麵線」，以麻油慢火煸香老薑，雞肉採用溫體雞腿肉，手工麵線Q彈有勁、湯頭香濃，售價79元。11月30日前指定鮮食主餐加10元銅板價，就可喝原價35元的中杯現煮美式咖啡或指定茶飲。

萊爾富「日日品湯」鍋物專刊預購收錄12款名人名店鍋、8款溫補特色鍋，售價自199元至2,800元不等，鍋物主食涵蓋海鮮、雞、鴨、牛、豬、羊等，包括首度合作的台南安平創意名店「食下有約想法廚房」，推出人氣款「花雕豬軟骨鍋物料理」售價295元、「花雕雞鍋物料理」售價295元；另有程安琪老師親手打造的享點子「一品金華雞湯鍋」售價1,099元，大甲王記「醉棗燉冬雞」售價199元等。「西北－極品帝王蟹海陸鍋」一次可吃到帝王蟹、梅花豬、雪花牛、草蝦、鯛魚片等高檔食材，售價2,800元。

除了鍋物主食之外，火鍋料也不可少，萊爾富門市現場也販售餃類、丸類、海鮮、牛肉、雞肉、魚蝦等40種火鍋配料，包括「桂冠魚餃」、「桂冠蛋餃」、「義美火鍋料綜合包」、「美國雪花牛火鍋肉片」、「特選嫩肩牛排」等。即日起至11月30日指定鍋料可享任選2件8.8折、3件8折優惠。

萊爾富推出「日日品湯」鍋物專刊預購，收錄12款名人名店鍋、8款溫補特色鍋，售價自199元至2,800元不等。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「日日品湯」鍋物專刊預購，收錄12款名人名店鍋、8款溫補特色鍋，售價自199元至2,800元不等。圖／萊爾富提供
萊爾富「日日品湯」鍋物專刊預購推出程安琪老師親手打造的享點子「一品金華雞湯鍋」，售價1,099元。圖／萊爾富提供
萊爾富「日日品湯」鍋物專刊預購推出程安琪老師親手打造的享點子「一品金華雞湯鍋」，售價1,099元。圖／萊爾富提供
萊爾富「日日品湯」鍋物專刊預購，其中大甲王記「醉棗燉冬雞」（售價199元）是每年萊爾富湯品鍋物預購暢銷料理第一名。圖／萊爾富提供
萊爾富「日日品湯」鍋物專刊預購，其中大甲王記「醉棗燉冬雞」（售價199元）是每年萊爾富湯品鍋物預購暢銷料理第一名。圖／萊爾富提供
萊爾富「日日品湯」鍋物專刊預購推出首度合作的台南安平創意名店「食下有約想法廚房」人氣花雕系列料理。圖／萊爾富提供
萊爾富「日日品湯」鍋物專刊預購推出首度合作的台南安平創意名店「食下有約想法廚房」人氣花雕系列料理。圖／萊爾富提供
萊爾富「日日品湯」鍋物專刊預購推出「西北－極品帝王蟹海陸鍋」，售價2,800元。圖／萊爾富提供
萊爾富「日日品湯」鍋物專刊預購推出「西北－極品帝王蟹海陸鍋」，售價2,800元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「麻油雞炒飯」（售價68元）、「狀元油飯聯名麻油雞手作飯糰」（售價45元） 、「 狀元油飯聯名麻油雞腿麵線」（售價79元），11月30日前加10元享飲品優惠組合。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「麻油雞炒飯」（售價68元）、「狀元油飯聯名麻油雞手作飯糰」（售價45元） 、「 狀元油飯聯名麻油雞腿麵線」（售價79元），11月30日前加10元享飲品優惠組合。圖／萊爾富提供

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