台北SOGO周年慶首日進帳11億 新光三越3店接棒衝刺

遠東SOGO百貨台北店周年慶今日開跑，人氣買氣都開出亮眼成績，開店前千人排隊等入店，首日11億達標。新光三越周年慶由桃園大有店、台南新天地和高雄左營店在今日起接棒登場，兩大百貨都在為疫情趨緩後復甦的消費力，努力追趕衝刺第四季業績。

SOGO周年慶向來堅持只做12天，SOGO營業副總吳素吟說「但這12天要做到天天優惠都很殺！」，SOGO獨家商品陣容中，吸引消費者前一晚九點就前往排隊鎖定的就是買就加送3千元SOGO商品券的iPhone13以及Home Pod Mini原價3,000元，SOGO雙11價1,111元。

原物料漲價加上供應鏈缺料，家電業已預告明年Q1價格將調漲10%以上，這也讓有家電需求的消費者紛紛把握年度最殺的周年慶優惠，讓SOGO忠孝、復興同步推出購買指定大家電1＋1更加有誘因，開店半小時百組隨即完售。雙11特價1,111元的APPLE HomePod mini及虎牌咖啡機也同樣秒殺。

11月12日SOGO周年慶第2天適逢小周末，必搶美妝有忠孝館資生堂東京櫃除皺精露買2送1組，價值8,940元，優惠價4,680元/組(再加贈莉微特麗抗皺精露AA 50ml)，限量200組；晚安商品組有忠孝館ORIGINS靈芝無敵水限搶組價值4,567元、優惠價2,610元，限量100組。保暖商品有復興館限日推出2.1折，Charisma日本機能纖維EKS雙人除臭發熱被原價8,560元，特價2,500元，限量50件(再送指定款午安小抱枕)。

新光三越周年慶今日起由桃園大有店、台南新天地和高雄左營店接棒，三店今日一開店便湧入採購人潮，家電用品同樣受明年預期家電調漲因素帶動成長，不少消費者洗脫烘衣機、洗碗機一併購買，智慧型洗脫烘洗衣機、空氣清淨機有亮眼表現，洗碗機更在今年大放異彩，銷量大幅成長3成。