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只有11天！上村牧場「A4和牛、澳和牛吃到飽」現減200

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
上村牧場慶祝登台1週年，推出「指定方案現減200元」的優惠。記者陳睿中／攝影
上村牧場慶祝登台1週年，推出「指定方案現減200元」的優惠。記者陳睿中／攝影

來自日本、主打A4和牛、鰻魚飯、松葉蟹壽司吃到飽的燒肉餐廳「上村牧場」，為慶祝登台1週年，自即日起限時11天推出回饋活動，包括「職人手藝和牛饗宴套餐」、「嚴選澳洲和牛套餐」，全面減價200元，等於過去用澳洲和牛套餐的價格，可以升級日本和牛方案。另外以五倍券消費滿額，還可加贈「和民集團8折券」。

源自日本的上村牧場，號稱是日本唯一養殖、生產一條龍的燒肉公司，位於微風北車二樓的台北店，自2020年11月開幕，乃是品牌跨足海外的第一站。店內的特色，就是透過餐檯前的「特急列車」，讓食材從廚房直接上桌，並依照不同的方案，無限提供約百款的食材選擇。其中最頂級的「職人手藝和牛饗宴套餐」，品嚐得到日本A4以上等級和牛、鰻魚飯、松葉蟹壽司、橫隔膜、拉麵等多種食材與料理。至於今年2月新增加的方案「嚴選澳洲和牛套餐」，則是主打澳洲和牛，另外還有價格最親民的「經典燒肉派對套餐」可供選擇。

上村牧場的價格採時間分級制，「職人手藝和牛饗宴套餐」原價每人1,499元（75分鐘）、1,599元（100分鐘）；「嚴選澳洲和牛套餐」則是原價每人1,199元（50分鐘）、1,299元（75分鐘）、1,399元（100分鐘）。為慶祝登台1週年，即日起至11月21日期間，上述方案均現減200元，讓民眾輕鬆吃肉。

另外配合振興五倍券，至12月31日期間，以五倍券消費滿1,000元，即贈「和民集團振興8折券」，可於下次用餐時使用，不僅上村牧場，包括和民旗下品牌餐廳皆可使用。

隨著減價200元後，即可以過去品嚐澳洲和牛的同樣價格，升級享受日本和牛。圖／上村牧場提供
隨著減價200元後，即可以過去品嚐澳洲和牛的同樣價格，升級享受日本和牛。圖／上村牧場提供

套餐 日本和牛

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