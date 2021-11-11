飛向宇宙！S.T DUPONT全新限量太空漫遊系列收藏夢想

星際旅行是很多人從小到大的夢想，如今更是全球富豪爭相實現的冒險之旅。精品品牌都彭（S.T DUPONT）全新限量太空漫遊SPACE ODYSSEY系列以太空旅行及太空探索為靈感，將無邊的星際幻想濃縮於案前。系列分為尊榮與頂級兩大子系列；尊榮系列的鋼筆、鋼珠筆及打火機有可拆卸的配件營造出火箭及太空探測機的造型，頂級系列的筆具及打火機則天然漆繪製的銀河及鈀合金潤飾，並提供一對鈀合金及黃金製成太空人袖扣，可成套或混搭使用。

尊榮系列由天然漆、鈀金、微型雕刻製作細節，Ligne 2打火機和書寫工具均採火箭外型，以天然漆繪出銀河系效果。每款尊榮系列書寫工具與打火機皆限量發行999件。套組部分則針對不同收藏取向的藏家推出煙具組和筆具組，煙具組包括一個銅製太空機器人的打火機底座以及一個鋅合金菸灰缸，而筆具組則包括發射台造型的筆具底座，附有墨水瓶與鋼筆，這兩套皆限量發行399組。不過，若是一心嚮往宇宙的夢想家，或許包含兩組套組並附上宇航員形狀袖扣的完整收藏套組最能滿足太空需求，每件物品的設計及包裝都充滿對汰空汰所的無限想像，限量發行399組。 尊榮系列鋼筆，10萬5,200元。圖／迪生提供 尊榮系列筆具套組，內含尊榮系列筆具、墨水瓶、銅製發射器筆座，15萬7,800元。圖／迪生提供 尊榮系列打火機，11萬3,600元。圖／迪生提供 尊榮系列收藏套組，內含 :尊榮系列打火機、鋅合金菸灰缸、尊榮系列筆具、墨水瓶、袖扣，37萬1,800元。圖／迪生提供