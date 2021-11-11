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通膨效應下周年慶人潮爆棚 SOGO：漲價前最後一波優惠

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
遠東SOGO台北店周年慶首日樓面人潮買氣都很亮眼。記者江佩君／攝影
遠東SOGO台北店周年慶首日樓面人潮買氣都很亮眼。記者江佩君／攝影

經過數個月全民努力與疫情抗戰後，成功穩住國內疫情，近來疫情趨穩管制逐漸鬆綁，加上疫苗第一劑施打率突破7成，民眾生活逐漸恢復常軌，對外出更有信心，從今天遠東SOGO台北店周年慶首日人滿到路邊的盛況，除了讓東區人氣重現久違的熱絡，更可看到百貨零售疫情以來起死回生的大翻轉。

遠東SOGO營業副總吳素吟指出，「疫情爆發後，目擊忠孝館停車場停了不超過五台車，當中還有一部是我的，當下心都涼了，從事百貨業三十幾年這種慘況還是首見。」但今天SOGO台北店周年慶首日，開店前排隊人潮早已滿到路邊，記者觀察，直到下午三點超市入館仍需排隊管控，民眾大包小包提袋率也相當踴躍，買氣熱絡景象，讓百貨、廠商欣喜於色，直呼「滿滿的人、滿滿的業績」，SOGO也直指，要透過周年慶幫廠商一掃陰霾。

遠東SOGO總經理汪郭鼎松下午打開手機看周年慶戰報，他說，首日開店幾小時，相較去年周年慶首日同時段，復興館在強勢精品帶動下，成長超過18%，業績量體大的忠孝館也有5%成長。他也分享國際化妝品品牌外籍高層看到SOGO盛況形容，「這不只是magic，是amazing！」

SOGO高層看見首日盛況，開心的說「老天幫忙！」為何說是老天幫忙？SOGO歸於三大優勢，第一，因為10月下旬還有很多貨量商品因貨運關係進不來，也影響到之前開打的百貨周年慶戰力，而在SOGO周年慶開打前一周所有樓面的新貨全到位；其次，加上氣溫下降有感，讓秋冬商品跑得動有助買氣；第三點周年慶開跑的時間點，指揮中心也宣布百貨開放化妝品試用、超市賣場也能試吃，有試用才能提高購買，讓成交率變得更高。SOGO預期，開放試吃將可帶動超市業績1成成長，化妝品試用解封，也有助於幫助被口罩打趴的彩妝業績，能有所起色。

近來通膨議題讓民眾相當關注，SOGO忠孝館店長李景銘指出，隨著原物料上漲，包括歐系、日系家電、超市民生用品、餐飲甚至精品都預計在明年調漲。SOGO指出，周年慶可說是通膨前最後一檔，再不買就要漲價了。

遠東SOGO台北店周年慶首日樓面人潮買氣都很亮眼。記者江佩君／攝影
遠東SOGO台北店周年慶首日樓面人潮買氣都很亮眼。記者江佩君／攝影
SOGO周年慶首日，復興館CHANEL門口不少民眾等待進場。記者江佩君／攝影
SOGO周年慶首日，復興館CHANEL門口不少民眾等待進場。記者江佩君／攝影
SOGO周年慶首日直至下午，忠孝館超市都需人潮管制。記者江佩君／攝影
SOGO周年慶首日直至下午，忠孝館超市都需人潮管制。記者江佩君／攝影

SOGO 周年慶 通膨

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