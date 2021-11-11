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Lalamove雙11物流1元起 Uber Eats慶5周年美食買1送1
疫情讓民眾改變消費習慣，紛紛轉為線上、低接觸交易，許多企業也隨之轉型，轉而提供更便利外送到府的服務，這時候物流業者的角色就變得非常重要，疫情期間除了美食外送平台業績大爆發，即時快送的物流服務也變得越來越熱門。
迎戰雙11購物節，即時物流媒合平台Lalamove即日起推出雙11優惠大禮包，即日起至11月23日不限新舊用戶，打開Lalamove App一鍵下單達到指定任務即可抽iPhone 13 Pro、Dyson V12吸塵器、Switch OLED等大禮。雙11當日輸入快閃優惠碼「LA1111」，台中、台南、高雄地區新用戶不限車型，當天使用優惠碼下單只要1元起（限1次使用）；更加碼推高額儲值優惠，11月12日前於Lalamove儲值2,000元，還可享超值11%回饋。不管是零售、電商等中小型企業，還是個人使用都有更多物流配送彈性。
而轉眼登台5周年的Uber Eats，最新大數據顯示台灣民眾飲食習慣產生變化，對於美食外送需求轉變為全天候，使用外送服務的頻率也大幅提升，更追求「平價食尚」的飲食風潮，希望兼顧美味又不會太傷荷包。歡慶5周年，即日起至11月30日Uber Eats攜手商家合作夥伴陸續推出千道平價美食買1送1，包括八方雲集、胖老爹、必勝客、可不可熟成紅茶都推出優惠；即日起至11月15日指定店家滿額輸入優惠碼享生鮮雜貨7.5折、全聯福利中心同慶7折、新用戶加碼送500元。另外，Uber Eats還將於11月13日在中和環球購物中心前廣場、11月14日在新莊宏匯廣場、11月20日及21日在高雄巨蛋前廣場、11月27日及28日在台中老虎城購物中心前廣場等地推出「城市尋飽車」，現場完成指定任務就能享好康3重送，多波周年慶優惠活動滿滿回饋全台各地消費者。
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