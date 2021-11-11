Lalamove雙11物流1元起 Uber Eats慶5周年美食買1送1

疫情讓民眾改變消費習慣，紛紛轉為線上、低接觸交易，許多企業也隨之轉型，轉而提供更便利外送到府的服務，這時候物流業者的角色就變得非常重要，疫情期間除了美食外送平台業績大爆發，即時快送的物流服務也變得越來越熱門。

迎戰雙11購物節，即時物流媒合平台Lalamove即日起推出雙11優惠大禮包，即日起至11月23日不限新舊用戶，打開Lalamove App一鍵下單達到指定任務即可抽iPhone 13 Pro、Dyson V12吸塵器、Switch OLED等大禮。雙11當日輸入快閃優惠碼「LA1111」，台中、台南、高雄地區新用戶不限車型，當天使用優惠碼下單只要1元起（限1次使用）；更加碼推高額儲值優惠，11月12日前於Lalamove儲值2,000元，還可享超值11%回饋。不管是零售、電商等中小型企業，還是個人使用都有更多物流配送彈性。