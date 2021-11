千黛亞秀寶格麗 安雅戴Tiffany CFDA大紅大紫互別苗頭

今年美國時裝設計師協會大獎(Council of Fashion Designers of America簡稱CFDA Fashion Awards)往年均於6月頒發,今年延期至美國當地時間昨(11月10)日於紐約熱鬧登場。寶格麗(BVLGARI)品牌代言人千黛亞(Zendaya)榮獲今年年度時尚偶像獎(Fashion Icon Award),橫掃各大社群媒體的穿搭照實至名歸。搶下Tiffany代言的精靈系女星安雅泰勒喬伊(Anya Taylor-Joy)則獲頒1981年以來的第一個「年度臉孔獎」 (Face of the Year Award),兩人一紅一紫的穿搭也成為鎂光燈捕捉的焦點。

選擇穿上婚紗女王Vera Wang鮮紅色中空裝的千黛亞,搭配了寶格麗的鑽石短項鍊與手環,幾何的造型圖騰展現中性個性,搭配乾淨梳起的辮子頭,完美詮釋新一代的年輕時髦感。安雅泰勒喬伊則是以豹紋帽子手套搭配紫色短裙裝秀出美腿,有點俏皮的女人味,胸前的深V恰好彰顯Tiffany 2021 Blue Book系列高級珠寶項鍊,中央一顆12克拉鑽石無疑相當吸睛。