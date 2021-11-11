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千黛亞秀寶格麗 安雅戴Tiffany CFDA大紅大紫互別苗頭

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
寶格麗代言人千黛亞與Tiffany代言人安雅泰勒喬伊是美國時裝設計師協會大獎得獎人。圖／摘自IG ＠verawanggang、@oscardelarenta
寶格麗代言人千黛亞與Tiffany代言人安雅泰勒喬伊是美國時裝設計師協會大獎得獎人。圖／摘自IG ＠verawanggang、@oscardelarenta

今年美國時裝設計師協會大獎（Council of Fashion Designers of America簡稱CFDA Fashion Awards）往年均於6月頒發，今年延期至美國當地時間昨（11月10）日於紐約熱鬧登場。寶格麗（BVLGARI）品牌代言人千黛亞（Zendaya）榮獲今年年度時尚偶像獎（Fashion Icon Award），橫掃各大社群媒體的穿搭照實至名歸。搶下Tiffany代言的精靈系女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）則獲頒1981年以來的第一個「年度臉孔獎」 （Face of the Year Award），兩人一紅一紫的穿搭也成為鎂光燈捕捉的焦點。

選擇穿上婚紗女王Vera Wang鮮紅色中空裝的千黛亞，搭配了寶格麗的鑽石短項鍊與手環，幾何的造型圖騰展現中性個性，搭配乾淨梳起的辮子頭，完美詮釋新一代的年輕時髦感。安雅泰勒喬伊則是以豹紋帽子手套搭配紫色短裙裝秀出美腿，有點俏皮的女人味，胸前的深V恰好彰顯Tiffany 2021 Blue Book系列高級珠寶項鍊，中央一顆12克拉鑽石無疑相當吸睛。

因「魷魚遊戲」爆紅的韓國超模兼女演員鄭浩妍（Ho-Yeon Jung），成功拿下路易威登（Louis Vuitton）品牌代言，也是今年的時尚風雲人物。自然，她身穿路易威登的新裝出席了這次的頒獎典禮，並配路易威登Pure V高級珠寶系列白金與鑽石手鍊，充滿裝飾藝術風格的個性珠寶，完美為不對稱剪裁的黑色洋裝畫龍點睛。

鄭浩妍配戴的路易威登Pure V鑽石與縞瑪瑙手鐲，408萬。圖／路易威登提供
鄭浩妍配戴的路易威登Pure V鑽石與縞瑪瑙手鐲，408萬。圖／路易威登提供
寶格麗代言人千黛亞配戴寶格麗珠寶出席美國時裝設計師協會大獎頒獎典禮。圖／摘自IG ＠verawanggang
寶格麗代言人千黛亞配戴寶格麗珠寶出席美國時裝設計師協會大獎頒獎典禮。圖／摘自IG ＠verawanggang
鄭浩妍配戴路易威登高級珠寶系列白金與鑽石手鍊出席紐約CFDA美國時裝設計師協會大獎頒獎典禮。圖／路易威登提供
鄭浩妍配戴路易威登高級珠寶系列白金與鑽石手鍊出席紐約CFDA美國時裝設計師協會大獎頒獎典禮。圖／路易威登提供
Tiffany代言人安雅泰勒喬伊配戴Tiffany珠寶出席美國時裝設計師協會大獎頒獎典禮。圖／摘自IG ＠oscardelarenta
Tiffany代言人安雅泰勒喬伊配戴Tiffany珠寶出席美國時裝設計師協會大獎頒獎典禮。圖／摘自IG ＠oscardelarenta
安雅泰勒喬伊配戴的Tiffany 2021 Blue Book高級珠寶系列鉑金與18K金鑲嵌12克拉鑽石項鍊，價格店洽。圖／Tiffany提供
安雅泰勒喬伊配戴的Tiffany 2021 Blue Book高級珠寶系列鉑金與18K金鑲嵌12克拉鑽石項鍊，價格店洽。圖／Tiffany提供

鑽石 珠寶

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