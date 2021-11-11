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千黛亞秀寶格麗 安雅戴Tiffany CFDA大紅大紫互別苗頭
今年美國時裝設計師協會大獎（Council of Fashion Designers of America簡稱CFDA Fashion Awards）往年均於6月頒發，今年延期至美國當地時間昨（11月10）日於紐約熱鬧登場。寶格麗（BVLGARI）品牌代言人千黛亞（Zendaya）榮獲今年年度時尚偶像獎（Fashion Icon Award），橫掃各大社群媒體的穿搭照實至名歸。搶下Tiffany代言的精靈系女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）則獲頒1981年以來的第一個「年度臉孔獎」 （Face of the Year Award），兩人一紅一紫的穿搭也成為鎂光燈捕捉的焦點。
選擇穿上婚紗女王Vera Wang鮮紅色中空裝的千黛亞，搭配了寶格麗的鑽石短項鍊與手環，幾何的造型圖騰展現中性個性，搭配乾淨梳起的辮子頭，完美詮釋新一代的年輕時髦感。安雅泰勒喬伊則是以豹紋帽子手套搭配紫色短裙裝秀出美腿，有點俏皮的女人味，胸前的深V恰好彰顯Tiffany 2021 Blue Book系列高級珠寶項鍊，中央一顆12克拉鑽石無疑相當吸睛。
因「魷魚遊戲」爆紅的韓國超模兼女演員鄭浩妍（Ho-Yeon Jung），成功拿下路易威登（Louis Vuitton）品牌代言，也是今年的時尚風雲人物。自然，她身穿路易威登的新裝出席了這次的頒獎典禮，並配路易威登Pure V高級珠寶系列白金與鑽石手鍊，充滿裝飾藝術風格的個性珠寶，完美為不對稱剪裁的黑色洋裝畫龍點睛。
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