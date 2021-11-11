快訊

基隆市400位中學生偷跑打2劑BNT 指揮中心回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

邦瀚斯香港秋拍台北預展 頂級珠寶鐘表豪宅會貴客

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
邦瀚斯香港秋拍台北預展自11月12日起至14日止來於冠德建設旗下「冠德信義」豪宅展出。圖／邦瀚斯提供
邦瀚斯香港秋拍台北預展自11月12日起至14日止來於冠德建設旗下「冠德信義」豪宅展出。圖／邦瀚斯提供

國際拍賣行邦瀚斯（Bonhams）2021年香港秋拍將於11月中至12月初舉辦，其中「香港珠寶與翡翠」及「香港鐘表專拍」 兩場將分別於11月26日及12月1日舉行，並於11月12至14日來台灣舉辦拍前預展。為提供優質創新的鑑賞體驗並體現將美學落實於生活的理念，這次特地與與冠德建設旗下重點精品住宅項目「冠德信義」合作，於其隱於都市靜謐中逾200坪的尊貴家居空間，展出本年香港秋季拍賣會之重點珠寶、腕表拍品100餘件，總估價約7億元，採預約制。

展出焦點之一為一枚鑲嵌6.03克拉馬眼形車工鑽石的Harry Winston鑽戒，為TypeII A等級，曾經為世界三大男高音金牌製作人Tibor Rudas與妻子Lee Rudas之間的愛情信物，在過去數十年間曾伴隨當紅的三位男高音走遍各地舞台，估價為140萬港元起。而領銜焦點之一則是一枚來自寶格麗的4.03克拉天然未經加熱處理緬甸「鴿血紅」紅寶石鑽戒；近年來在拍場上深受歡迎、單價逐漸高升的鴿血紅紅寶石珠寶，還有多款手鍊戒指等，紅寶石產地分別來自緬甸和莫三比克。

邦瀚斯大中華區董事長胡瑞表示，近年來來自國際知名品牌的珠寶作品愈來愈受到歡迎，本次就有幾乎一半以上的珠寶拍品來自寶格麗、卡地亞、梵克雅寶、Tiffany等大家耳熟能詳的品牌。封面拍品為一件卡地亞風格相當鮮明的Cartier Magician系列高級珠寶項鍊，中央蛋面切割的海水藍寶石重逾152克拉，襯以黑色蛋白石和海水藍寶石珠組成的流蘇，雍容大氣。

鐘表領拍焦點是全球限量僅8枚之一的宇舶（Hublot）Classic Fusion全方鑽白金鏤空陀飛輪腕表，在充滿運動休閒風格的腕表設計上，以鏤空手法呈現動感十足的陀飛輪機芯，工藝精湛，表殼則裝飾430顆重逾21克拉的剔透梯形鑽石，完美結合奢華感與運動感，是來自皇室的收藏，以估價110萬港元上拍。有「表王」之稱的百達翡麗（Patek Philippe）則有世界時區和年曆等複雜功能表款登台展出。近年來深受歡迎的運動休閒高級表，焦點則為1970年代初代（A series）的愛彼表（Audemars Piguet）皇家橡樹，以及罕見的型號16550奶油色面勞力士Explorer II。

Harry Winston 6.03克拉Type II A等級馬眼形切割鑽石戒指，估價140萬港元起。圖／邦瀚斯提供
Harry Winston 6.03克拉Type II A等級馬眼形切割鑽石戒指，估價140萬港元起。圖／邦瀚斯提供
寶格麗4.03克拉天然未經加熱處理緬甸「鴿血紅」紅寶石配鑽石戒指，估價390萬港元起。圖／邦瀚斯提供
寶格麗4.03克拉天然未經加熱處理緬甸「鴿血紅」紅寶石配鑽石戒指，估價390萬港元起。圖／邦瀚斯提供
宇舶Classic Fusion 全球限量8枚全方鑽白金鏤空陀飛輪腕表，約2013年製，估價110萬港元起。圖／邦瀚斯提供
宇舶Classic Fusion 全球限量8枚全方鑽白金鏤空陀飛輪腕表，約2013年製，估價110萬港元起。圖／邦瀚斯提供
冠德建設特別邀請澳洲知名室內設計師Jo Lawless打造的實品屋空間。圖／邦瀚斯提供
冠德建設特別邀請澳洲知名室內設計師Jo Lawless打造的實品屋空間。圖／邦瀚斯提供
近來熱門的勞力士運動表款，有少見的型號16550奶油面Explorer II，估價85,000港元起。記者孫曼／攝影
近來熱門的勞力士運動表款，有少見的型號16550奶油面Explorer II，估價85,000港元起。記者孫曼／攝影

珠寶 腕表

延伸閱讀

景觀型物件 富豪愛打包

錦鯉的貴氣和活潑都完美捕捉！JHENG台灣珠寶工藝之美

大直豪宅每坪155萬元 駱錦明妻子購入

「永恆族」陳靜、莎瑪海耶克 戲外珠寶都挑這一牌？

相關新聞

teamLab未來遊樂園、家扶基金會 公益彩繪競標 活動成功圓滿結束

「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」強調不論對大人或小孩，都能把個人活動變成共創，經由大家一起互動、影響，打造獨一無二的空間，因此《teamLab未來遊樂園》特展特別攜手家扶基金會，發起「公益彩繪創作Challenge」，邀請對社會有正面影響力的名人，使用teamLab未來遊樂園展場限定塗鴉紙，親手彩繪出屬於自己的特色動物，響應藝人包括吳姍儒、李千那、夏于喬、炎亞綸、范少勳、溫昇豪、陳艾琳、郭源元、鬼鬼吳映潔、張景嵐、林逸欣、林嘉綺、樂樂程予希、Crispy脆樂團丁丁、彭千祐、林書煒；童星胖球、斯拉、吳以涵、白潤音；親子部落客日日甜甜；插畫家消極男子、翻白眼吧！溫蒂妮小姐、貓小姐Ms.Cat、毛毛蟲、老闆這魚、天天好事、阿喵菜市場、麵包樹、尼胖、Yufish、懶散兔與啾先生、米乾黏在鍋蓋上。

預備中南部場西洋金曲演唱會 沈文程勤彩排不忘享「魚」樂！

而即將南下的兩場高雄、台中的「BACK TO 70’S 西洋金曲演唱會」現正也在各大通路販售，其中udn售票網祭出前所未有的好康活動，響應政府挺藝文！即日起於udn售票網使用五倍券、藝fun券購買站購買「BACK TO 70’S 西洋金曲演唱會」就能一連五週連續每週角逐各項大獎，其中包含Apple Watch7、Switch OLED、煙波飯店新竹湖濱館香榭家庭房、小人國雙人票、星巴克那堤兌換券、摩斯漢堡早餐券多項獎品，高達百位以上中獎資格，千萬不要錯過機會！

Lalamove雙11物流1元起 Uber Eats慶5周年美食買1送1

疫情讓民眾改變消費習慣，紛紛轉為線上、低接觸交易，許多企業也隨之轉型，轉而提供更便利外送到府的服務，這時候物流業者的角色...

千黛亞秀寶格麗 安雅戴Tiffany CFDA大紅大紫互別苗頭

今年美國時裝設計師協會大獎（Council of Fashion Designers of America簡稱CFDA ...

影／南投玩很大！民眾手刀要快 總統套房大獎明天抽出

想到抽到大獎的民眾，今天動作要快了！「南投玩很大．千千萬萬獎不完」發票登錄抽獎活動，除了周周抽出10萬現金，明天中午將在...

台南地區7-11限定！紅到國外的「魚頭君」限量推出icash2.0

台南小吃遠近馳名，吸引世界各國旅客特地前來品嘗，台南市政府為了加強觀光宣傳，特別於2018年委託在地畫家以台南美食代表「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。