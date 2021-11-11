邦瀚斯香港秋拍台北預展 頂級珠寶鐘表豪宅會貴客

國際拍賣行邦瀚斯（Bonhams）2021年香港秋拍將於11月中至12月初舉辦，其中「香港珠寶與翡翠」及「香港鐘表專拍」 兩場將分別於11月26日及12月1日舉行，並於11月12至14日來台灣舉辦拍前預展。為提供優質創新的鑑賞體驗並體現將美學落實於生活的理念，這次特地與與冠德建設旗下重點精品住宅項目「冠德信義」合作，於其隱於都市靜謐中逾200坪的尊貴家居空間，展出本年香港秋季拍賣會之重點珠寶、腕表拍品100餘件，總估價約7億元，採預約制。

展出焦點之一為一枚鑲嵌6.03克拉馬眼形車工鑽石的Harry Winston鑽戒，為TypeII A等級，曾經為世界三大男高音金牌製作人Tibor Rudas與妻子Lee Rudas之間的愛情信物，在過去數十年間曾伴隨當紅的三位男高音走遍各地舞台，估價為140萬港元起。而領銜焦點之一則是一枚來自寶格麗的4.03克拉天然未經加熱處理緬甸「鴿血紅」紅寶石鑽戒；近年來在拍場上深受歡迎、單價逐漸高升的鴿血紅紅寶石珠寶，還有多款手鍊戒指等，紅寶石產地分別來自緬甸和莫三比克。

邦瀚斯大中華區董事長胡瑞表示，近年來來自國際知名品牌的珠寶作品愈來愈受到歡迎，本次就有幾乎一半以上的珠寶拍品來自寶格麗、卡地亞、梵克雅寶、Tiffany等大家耳熟能詳的品牌。封面拍品為一件卡地亞風格相當鮮明的Cartier Magician系列高級珠寶項鍊，中央蛋面切割的海水藍寶石重逾152克拉，襯以黑色蛋白石和海水藍寶石珠組成的流蘇，雍容大氣。