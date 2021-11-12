任天堂高層接手肯德基、奇波雷開虛擬餐廳！美國速食業紛紛切入電玩市場搶目光

【撰文=羅璿】

疫情待在家時間變長，打電動、玩手遊的人數變多，除了電玩產業受惠，美國速食業者更找到另一個接觸消費者的舞台。

全球疫情電動時數長39%、美國玩家多46%

疫情帶動消費者在家打電動、玩遊戲，甚至是Switch 全球短缺。根據市場調查公司尼爾森（Nielsen）統計，2020年3月疫情爆發起，因各大運動賽事、戶外聚會與活動取消，打電動人數來到統計歷史新高：美國打遊戲的人變化最大，成長46%，法國居次41%，英國28%、德國23%，也都是可觀增長。以打電動的時數來看，德國統計公司Statista估算，2020年6月對比疫情爆發前，全球打電動的時間平均增長39%，拉丁美洲成長52%最多、亞太增長42%，可見不管是遊戲時數或人數，都有一定幅度成長。

電玩興起，也讓速食業重新思考如何奪得消費者注意力，透過「玩遊戲」搶消費者專注力、養忠誠度，讓他們買單。

任天堂高層接手肯德基行銷！總裁：把實體銷售轉到線上是關鍵

首先，美國肯德基早在2018年成立遊戲部門KFC Gaming、2020年12月發表與散熱品牌Cooler Master共同打造的遊戲主機，內建保溫炸雞桶，能在玩家打電動時，主機所排出的熱氣，幫炸雞保溫，未上市就造成討論。

美國肯德基於2020年12月發表內建保溫炸雞盒的遊戲主機「KFC Console」。（圖片來源：擷取自網路）

只不過，與其把炸雞與實體遊戲主機做出連結，也許讓玩家在虛擬世界打遊戲同時，遇到「肯德基」，才是速食業者的新方向。

2021年7月，肯德基公告當年累積線上銷量量，已經超過2020整年線上業績，將未來會更注重線上事業，10月29日肯德基宣布，任天堂現任銷售與行銷副總Nick Chavez將於11月29日接手成為KFC最新行銷總監，再為數位化助力。Chavez將取代2007年上任，服務超過14年的前任行銷總監。Chavez在任天堂待了11年、掌管Switch的銷售與行銷，也曾在Yahoo服務過。KFC表示，希望透過他的能夠把實體轉為線上銷量的能耐，以及對遊戲電動的理解，運用在速食業上。

墨西哥速食始祖顛覆20年行銷傳統，把促銷遊戲化

除了肯德基，美國墨西哥連鎖速食Chipotle奇波雷在2021年萬聖節，更打破20年的行銷傳統，改在遊戲平台Roblox開虛擬餐廳。

過去20年，消費者只要在萬聖節當日變裝，到門時就可以面費吃墨西哥捲餅，而2021年消費者則是只要在遊戲裡換裝，到Roblox上的虛擬餐廳，得到兌換碼，到實體門市一樣可以換取捲餅。本次活動釋出100萬美元價值的捲餅，為史上第一次Roblox遊戲世界中，有餐廳開張，更獲得關注。

2021年奇波雷虛擬餐廳釋出100萬美元價值的卷餅。（圖片來源：網路）

視野拉回台灣，不管是蝦皮上玩小遊戲拿優惠卷、麥當勞9月新上架App上的出任務簽到集點，台灣的電商、餐飲業者也正嘗試用遊戲養出消費者黏著度，給予小挑戰讓他們有破關的成就感，在如社群行銷不乏廣告投放的世代，要搶攻消費者注意力，也得多玩一些把戲。

【延伸閱讀】

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●加盟比進哈佛還難！美國速食店 Chick-fil-A 是什麼來頭？

●全球最大連鎖速食品牌遇上公關大危機！美國Subway顧客滿意度持續下跌，該怎麼救？

【參考資料】

●KFC scores new CMO with Nintendo's Nick Chavez

●Chipotle hosts virtual restaurant on Roblox for Halloween experience

●KFC joins console wars with gaming system that keeps chicken hot

●3, 2, 1 Go! Video Gaming is at an All-Time High During COVID-19