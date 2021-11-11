台南地區7-11限定！紅到國外的「魚頭君」限量推出icash2.0
台南小吃遠近馳名，吸引世界各國旅客特地前來品嘗，台南市政府為了加強觀光宣傳，特別於2018年委託在地畫家以台南美食代表「虱目魚」為靈感，設計了吉祥物「魚頭君」擔任觀光大使。「魚頭君」積極推廣台南觀光，還曾受邀到日本當地舉辦活動，受到大人小孩的喜愛，也因熱情活潑有喜感的表現，還曾登上美國職棒大聯盟官網，成為另類的台灣之光。愛金卡公司特別與台南市政府觀光旅遊局合作推出「魚頭君icash2.0」，希望藉著「魚頭君」的高人氣，為台南市帶來更多觀光人潮，振興在地商機。
「魚頭君icash2.0」隨卡附贈一個「魚頭君」絨毛玩偶鑰匙圈，造型可愛逗趣，除了萌翻大家的嘟嘟嘴，背面更是忠實呈現最獵奇的魚肉剖面，這也是「魚頭君」最令人印象深刻的細節。「魚頭君icash2.0」採區域限定販售，將於11月16日起於台南地區7-ELEVEN門市限定販售，限量共1,350個，每個售價290元；11月23日上午11點起於OPEN POINT App開放OPEN POINT會員預購，限量1,350個。
愛金卡公司除了推出熱門icash2.0卡款，優惠活動也陸續展開，11月21日前搭配百貨「振興購物節」活動，指定日期至夢時代購物中心（含統一時代百貨高雄店）消費，可享全館指定店櫃消費滿2,000元送200元電子特別券（可累贈）優惠，使用icash2.0、icash Pay單一支付工具單日累積消費滿2,000元再加送100元電子抵用券（可累贈、總限量30,000份）；統一時代百貨台北店指定日期持icash2.0、icash Pay消費，全館指定櫃位累積滿2,000元送200元電子抵用券（可累贈、總限量30,000份），使用單一支付工具當日累積消費滿2,000元加送100元商品抵用券（可累贈、總限量13,000份），消費滿6,000元再送300元商品抵用券（可累贈、總限量2,500份），等同滿6,000元最高可拿1,200元，回饋率達20%。
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