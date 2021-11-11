李政宰、申敏兒成為GUCCI品牌大使 韓流持續熱燒中！
前幾日在洛杉磯郡立美術館（LACMA）舉行的年度Art+Film慈善晚宴中，我們才看到包括李敏鎬、鄭雨盛、《魷魚遊戲》劇組鄭浩妍、李政宰、朴海秀等人都出席的身影，現在這波韓流還沒有停止，時尚品牌GUCCI稍早更正式宣布，李政宰、申敏兒加入品牌全球大使陣容！
李政宰今年以《魷魚遊戲》大大提升國際知名度，整個劇組可以說是複製去年《寄生上流》在好萊塢掀起的韓國熱潮模式，相關人員走到哪都是焦點，更吸引了許多好萊塢明星爭相合照。而申敏兒主演的《海岸村恰恰恰》也是今年話題韓劇，同樣也在串流平台播放，吸引各國觀眾注意，而她在劇中換穿多套時尚精品的造型也成為影迷討論的重點之一，其中GUCCI的設計更是在劇中出鏡率極高。
這次兩人加入GUCCI全球大使的行列，在官方宣傳照中也都穿上Aria系列的設計，李政宰以綠色絨布西裝展現復古帥氣，另一套羽毛裝飾造型更是他難得一見的騷包華麗風格，而申敏兒的蕾絲透膚裙則是超性感優雅。粉絲們接下來可以開始期待兩人未來與品牌的更多有趣合作企劃囉！
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