預備中南部場西洋金曲演唱會 沈文程勤彩排不忘享「魚」樂！

台語歌王「沈文程」平常熱愛戶外活動，最大興趣就是朔溪跟釣魚，平常也把釣魚一事當成人生重要大事，常常不時會在臉書上與大家分享釣魚趣事。先前他更在社群上分享自己在釣魚時自備咖啡並加入蟛蜞菊，另也因為天氣轉涼在自己最喜歡吃的軟糖內加入薑糖，不少人大讚沈老爺懂休閒也懂養生。

除了釣魚休閒外，沈文程也活耀於音樂上，上個月底台北剛結束「BACK TO 70’S 西洋金曲演唱會」，後續演唱會將在12月11日南下移師到高雄流行音樂中心演出，後續更加緊腳步於明年1月22日再攻台中場。而這次台北場的「BACK TO 70’S 西洋金曲演唱會」讓大家聽得如癡如醉，時間彷彿回到70年代，沈文程充滿動感且渾厚的嗓音唱起經典西洋曲，深受大家喜愛！現場歌迷們紛紛表示沈文程又會唱歌又會演戲，還會釣魚，跟駕馭吉普車，甚至英文、台語、母語攏欸通，還有什麼難得倒他的！

而即將南下的兩場高雄、台中的「BACK TO 70’S 西洋金曲演唱會」現正也在各大通路販售，其中udn售票網祭出前所未有的好康活動，響應政府挺藝文！即日起於udn售票網使用五倍券、藝fun券購買站購買「BACK TO 70’S 西洋金曲演唱會」就能一連五週連續每週角逐各項大獎，其中包含Apple Watch7、Switch OLED、煙波飯店新竹湖濱館香榭家庭房、小人國雙人票、星巴克那堤兌換券、摩斯漢堡早餐券多項獎品，高達百位以上中獎資格，千萬不要錯過機會！