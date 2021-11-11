三井OUTLET台中港店閃耀冰幻遊樂園 發現皮卡丘

有皮卡丘！今年MITSUI OUTLET PARK耶誕燈飾，將與寶可夢一起現身，11月12日明天起到明年2月28日，台中港店推出「閃耀冰幻遊樂園」，逼真的冰極雪景與寶可夢一同降臨港灣，參加台中港寶可夢見面會，送限量寶可夢紙帽。

MITSUI OUTLET PARK台中港「閃耀冰幻遊樂園」，營造閃耀冰極雪景的寶可夢世界，這次推出12個寶可夢主題車廂，有粉絲們最熟悉的小火龍、傑尼龜、妙蛙種子等初期3隻，和多種知名寶可夢，陪伴大小朋友一起飽覽港灣海景；在五彩繽紛的摩天輪下，還有模擬極地冰洋的「寶可夢舞台」，上方躺著卡比獸，一旁的皮卡丘則綻放招牌笑容。

從南二口進入，5公尺高「寶可夢之樹」閃爍著淡藍色冰晶枝枒，耶誕樹頂端還有閃閃發光的精靈球，耶誕樹後方可愛的身影，是6公尺高的「發見！皮卡丘」，跟著水躍魚、海豹球等寶可夢們，在雪白景緻中和遊客見面；南三口以電力主題，打造皮卡丘專屬「激光電力隧道」。