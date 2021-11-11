三井OUTLET台中港店閃耀冰幻遊樂園 發現皮卡丘
有皮卡丘！今年MITSUI OUTLET PARK耶誕燈飾，將與寶可夢一起現身，11月12日明天起到明年2月28日，台中港店推出「閃耀冰幻遊樂園」，逼真的冰極雪景與寶可夢一同降臨港灣，參加台中港寶可夢見面會，送限量寶可夢紙帽。
MITSUI OUTLET PARK台中港「閃耀冰幻遊樂園」，營造閃耀冰極雪景的寶可夢世界，這次推出12個寶可夢主題車廂，有粉絲們最熟悉的小火龍、傑尼龜、妙蛙種子等初期3隻，和多種知名寶可夢，陪伴大小朋友一起飽覽港灣海景；在五彩繽紛的摩天輪下，還有模擬極地冰洋的「寶可夢舞台」，上方躺著卡比獸，一旁的皮卡丘則綻放招牌笑容。
從南二口進入，5公尺高「寶可夢之樹」閃爍著淡藍色冰晶枝枒，耶誕樹頂端還有閃閃發光的精靈球，耶誕樹後方可愛的身影，是6公尺高的「發見！皮卡丘」，跟著水躍魚、海豹球等寶可夢們，在雪白景緻中和遊客見面；南三口以電力主題，打造皮卡丘專屬「激光電力隧道」。
活動期間將安排寶可夢見面會，預定明年1月22日、2月2日和2月26日共3天，每天二場見面會，送寶可夢紙帽，數量有限，贈完為止，另有皮卡丘、波加曼見面會超近距離遊客互動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言