7-11「金色璀璨小熊維尼」集點新玩法！限時2天會員快閃購

維尼粉注意！7-ELEVEN全店集點自11月17日展開「金色璀璨小熊維尼」集點活動，迎接年底歡樂耶誕與新年氛圍，將超暖萌的小熊維尼換上金色新裝，打造出居家、餐桌兩大系列實用又療癒的限量周邊商品，其中超可愛的「絨毛錄音公仔」、首度登場的「旋轉星空燈」絕對要搶先入手。不僅如此，歲末年終為了回饋OPEN POINT會員，全店集點首次推出「會員快閃購」活動，11月17日、11月18日限時兩天消費不限金額即可直接加價購。

7-ELEVEN「金色璀璨小熊維尼」全店集點專為近1,400 萬OPEN POINT會員首度推出「會員快閃購」活動，11月17日、11月18日限時兩天，消費不限金額、結帳時報會員手機號碼就可以149～999元將喜愛的限量小熊維尼商品帶回家。

冬季限定的7-ELEVEN「金色璀璨小熊維尼」全店集點將於11月17日起亮麗登場，小熊維尼跳脫黃澄澄、懶洋洋的模樣，以璀璨金色首次在台亮相，帶領粉絲感受滿滿的冬日風情。首推「限量造型陶瓷碟2入組」，共有圓形、六角形、方形等3種款式，每一款皆有黃、白兩種配色，圓形碟內獨特浮雕壓紋設計，倒入醬油後會呈現圖樣，「會員快閃購」期間加199元可隨機獲得一款；集點11月17日起180點隨機免費送一款、11月19日下午3點起集滿6點加199元可隨機加購一款。「限量造型陶瓷餐盤」有大臉造型、分隔款等共4款，「會員快閃購」期間加199元可隨機獲得一款；集點11月17日起180點隨機免費送一款、11月19日下午3點起集滿6點加199元可隨機加購一款。

還有多款可愛、實用的小熊維尼周邊商品，11月17日下午3點起至11月18日開放「會員快閃購」限量預購，集點則為11月19日下午3點起開放限量預購。「限量絨毛錄音公仔」以香檳金搭配LOGO繡線，可簡易錄音作為傳情好禮，「會員快閃購」限量預購價599元，集點滿6點加599元；「限量絨毛磁鐵娃娃」共有銀河藍、香檳金兩款，身體還可分開變成強力吸磁，「會員快閃購」限量預購價每款149元，集點滿6點加149元可加購一款；「限量金邊抱枕」絨布材質柔軟舒適，共2款，「會員快閃購」限量預購價每款349元，集點滿6點加349元可加購一款；「限量摺疊多功用桶」約直徑70cm X 高68cm的超大容量，可摺疊收納不占空間，共2款，「會員快閃購」限量預購價每款699元，集點滿6點加699元可加購一款；「限量大陶瓷碗（附湯匙）」以小熊維尼經典圖素為主，共有4款設計，「會員快閃購」限量預購價每款269元，集點滿6點加269元可加購一款；「限量雙層多功能推車」兼具推車及收納功能，附木蓋、可分層儲物，具360度旋轉滑輪及煞車輪，可隨心移動當茶几、邊桌使用，「會員快閃購」限量預購價999元，集點滿6點加999元。

第二波集點商品將於12月3日下午3點起開放限量預購，首度登場的「限量旋轉星空燈」可360度動態旋轉投影，3段燈色及亮度可隨意切換，還有6組投影片可替換，是營造浪漫氛圍的實用單品，共2款，集滿6點加699元可加購一款；「限量多功能單柄料理鍋」可煎炒燉煮，麥飯石不沾塗層，搭配療癒設計及時尚配色，共2款，集滿6點加899元可加購一款；「限量造型連帽大毛毯」採用觸感柔軟的絨毛材質，是冬季居家、旅行必備好物，集滿6點加399元。