7-11「金色璀璨小熊維尼」集點新玩法！限時2天會員快閃購
維尼粉注意！7-ELEVEN全店集點自11月17日展開「金色璀璨小熊維尼」集點活動，迎接年底歡樂耶誕與新年氛圍，將超暖萌的小熊維尼換上金色新裝，打造出居家、餐桌兩大系列實用又療癒的限量周邊商品，其中超可愛的「絨毛錄音公仔」、首度登場的「旋轉星空燈」絕對要搶先入手。不僅如此，歲末年終為了回饋OPEN POINT會員，全店集點首次推出「會員快閃購」活動，11月17日、11月18日限時兩天消費不限金額即可直接加價購。
7-ELEVEN「金色璀璨小熊維尼」全店集點專為近1,400 萬OPEN POINT會員首度推出「會員快閃購」活動，11月17日、11月18日限時兩天，消費不限金額、結帳時報會員手機號碼就可以149～999元將喜愛的限量小熊維尼商品帶回家。
冬季限定的7-ELEVEN「金色璀璨小熊維尼」全店集點將於11月17日起亮麗登場，小熊維尼跳脫黃澄澄、懶洋洋的模樣，以璀璨金色首次在台亮相，帶領粉絲感受滿滿的冬日風情。首推「限量造型陶瓷碟2入組」，共有圓形、六角形、方形等3種款式，每一款皆有黃、白兩種配色，圓形碟內獨特浮雕壓紋設計，倒入醬油後會呈現圖樣，「會員快閃購」期間加199元可隨機獲得一款；集點11月17日起180點隨機免費送一款、11月19日下午3點起集滿6點加199元可隨機加購一款。「限量造型陶瓷餐盤」有大臉造型、分隔款等共4款，「會員快閃購」期間加199元可隨機獲得一款；集點11月17日起180點隨機免費送一款、11月19日下午3點起集滿6點加199元可隨機加購一款。
還有多款可愛、實用的小熊維尼周邊商品，11月17日下午3點起至11月18日開放「會員快閃購」限量預購，集點則為11月19日下午3點起開放限量預購。「限量絨毛錄音公仔」以香檳金搭配LOGO繡線，可簡易錄音作為傳情好禮，「會員快閃購」限量預購價599元，集點滿6點加599元；「限量絨毛磁鐵娃娃」共有銀河藍、香檳金兩款，身體還可分開變成強力吸磁，「會員快閃購」限量預購價每款149元，集點滿6點加149元可加購一款；「限量金邊抱枕」絨布材質柔軟舒適，共2款，「會員快閃購」限量預購價每款349元，集點滿6點加349元可加購一款；「限量摺疊多功用桶」約直徑70cm X 高68cm的超大容量，可摺疊收納不占空間，共2款，「會員快閃購」限量預購價每款699元，集點滿6點加699元可加購一款；「限量大陶瓷碗（附湯匙）」以小熊維尼經典圖素為主，共有4款設計，「會員快閃購」限量預購價每款269元，集點滿6點加269元可加購一款；「限量雙層多功能推車」兼具推車及收納功能，附木蓋、可分層儲物，具360度旋轉滑輪及煞車輪，可隨心移動當茶几、邊桌使用，「會員快閃購」限量預購價999元，集點滿6點加999元。
第二波集點商品將於12月3日下午3點起開放限量預購，首度登場的「限量旋轉星空燈」可360度動態旋轉投影，3段燈色及亮度可隨意切換，還有6組投影片可替換，是營造浪漫氛圍的實用單品，共2款，集滿6點加699元可加購一款；「限量多功能單柄料理鍋」可煎炒燉煮，麥飯石不沾塗層，搭配療癒設計及時尚配色，共2款，集滿6點加899元可加購一款；「限量造型連帽大毛毯」採用觸感柔軟的絨毛材質，是冬季居家、旅行必備好物，集滿6點加399元。
除了集點活動之外，7-ELEVEN ibon預購11月17日上午11點起也推出交換禮物超體面的小熊維尼3C周邊商品，「小熊維尼聖誕真無線藍牙耳機」有小熊維尼化身聖誕老公公的公仔搭配行李箱造型外殼的無線藍牙耳機，售價1,980元；還有好評強勢回歸的「小熊維尼系列兒童數位相機」，採用小熊維尼蜂蜜限定造型，獨家內建「20組」角色經典相框及逗趣濾鏡，售價1,790元。
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