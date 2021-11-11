teamLab未來遊樂園、家扶基金會 公益彩繪競標 活動成功圓滿結束

33位名人彩繪動物創作畫(複印版)在atre微風南山展出。圖／聯合數位文創提供

「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」強調不論對大人或小孩，都能把個人活動變成共創，經由大家一起互動、影響，打造獨一無二的空間，因此《teamLab未來遊樂園》特展特別攜手家扶基金會，發起「公益彩繪創作Challenge」，邀請對社會有正面影響力的名人，使用teamLab未來遊樂園展場限定塗鴉紙，親手彩繪出屬於自己的特色動物，響應藝人包括吳姍儒、李千那、夏于喬、炎亞綸、范少勳、溫昇豪、陳艾琳、郭源元、鬼鬼吳映潔、張景嵐、林逸欣、林嘉綺、樂樂程予希、Crispy脆樂團丁丁、彭千祐、林書煒；童星胖球、斯拉、吳以涵、白潤音；親子部落客日日甜甜；插畫家消極男子、翻白眼吧！溫蒂妮小姐、貓小姐Ms.Cat、毛毛蟲、老闆這魚、天天好事、阿喵菜市場、麵包樹、尼胖、Yufish、懶散兔與啾先生、米乾黏在鍋蓋上。

33位名人彩繪創作集合照。圖／聯合數位文創提供

名人們費盡心思的親手簽名彩繪創作畫，於Yahoo!拍賣進行公益競標，競標於日前圓滿結束，成功募得６萬多餘元，感謝所有熱情參與競標的民眾們，與我們和33位名人一起攜手傳遞愛，用一己小小力量讓愛遠播至家扶基金會，此活動競標全數所得將捐給家扶基金會「用愛包圍」服務計畫。

名人們簽名彩繪創作畫將陸續寄出給得標者，此次沒有得標名眾和粉絲朋友們歡迎至「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」展覽場上尋找名人們所彩繪的動物。牠們會不定時出現在「彩繪動物」作品區，歡迎大家進展尋找牠們的蹤影，與牠們互動拍照，或是畫出屬於自已的獨特動物後再與之產生連結，創造更積極有趣的互動體驗。除此之外，也歡迎民眾前往「atre微風南山3F」近距離欣賞每一位創作者的2D彩繪動物創作畫(複印版)，「33位名人彩繪動物創作畫」將於atre微風南山展出至2022年2月28日。